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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 січ, 2023 14:46
flyman написав:
https://forum.finance.ua/topic249138.html
Vitalych-new написав:
$0,451 млрд — куплено в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги с зачислением на банковские счета.
а що - вде так можна ???
моно, приват, південний, тас, абанк, сенс, газмяс, акорд, рада ...
та ні, це не цікаво.....
після зміни умов що ти маєш по закінченню продати цю валюту за тим же самим курсом, сенсу не то що ноль, а самий мінус
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Додано: Вів 03 січ, 2023 14:55
Vitalych-new написав:
та ні, це не цікаво.....
після зміни умов що ти маєш по закінченню продати цю валюту за тим же самим курсом, сенсу не то що ноль, а самий мінус
ви мабуть щось не те читали. Нiяких змiни старих умов не було (хiба що лiмiт пiдняли з 50 до 100к). Просто додали ще один вид вкладу - але хто не хоче ним користуватись - користується по старому.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 15:12
Vitalych-new написав: flyman написав:
https://forum.finance.ua/topic249138.html
Vitalych-new написав:
$0,451 млрд — куплено в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги с зачислением на банковские счета.
а що - вде так можна ???
моно, приват, південний, тас, абанк, сенс, газмяс, акорд, рада ...
та ні, це не цікаво.....
після зміни умов що ти маєш по закінченню продати цю валюту за тим же самим курсом, сенсу не то що ноль, а самий мінус
нема то нема,
$200 раз в місяць (що більше мінзара 6700 грн) на дорозі не валяютьсяhttps://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
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