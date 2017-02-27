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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10215102161021710218

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 40
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
1
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
28%
11
41,00-41,50
28%
11
41,50-42,00
15%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
5%
2
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
5%
2
Більше 45,00
5%
2
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:46

  flyman написав:
  Vitalych-new написав:$0,451 млрд — куплено в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги с зачислением на банковские счета.

а що - вде так можна ???

https://forum.finance.ua/topic249138.html
моно, приват, південний, тас, абанк, сенс, газмяс, акорд, рада ...


та ні, це не цікаво.....
після зміни умов що ти маєш по закінченню продати цю валюту за тим же самим курсом, сенсу не то що ноль, а самий мінус
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vitalych-new написав:та ні, це не цікаво.....
після зміни умов що ти маєш по закінченню продати цю валюту за тим же самим курсом, сенсу не то що ноль, а самий мінус

ви мабуть щось не те читали. Нiяких змiни старих умов не було (хiба що лiмiт пiдняли з 50 до 100к). Просто додали ще один вид вкладу - але хто не хоче ним користуватись - користується по старому.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:12

  Vitalych-new написав:
  flyman написав:
  Vitalych-new написав:$0,451 млрд — куплено в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги с зачислением на банковские счета.

а що - вде так можна ???

https://forum.finance.ua/topic249138.html
моно, приват, південний, тас, абанк, сенс, газмяс, акорд, рада ...


та ні, це не цікаво.....
після зміни умов що ти маєш по закінченню продати цю валюту за тим же самим курсом, сенсу не то що ноль, а самий мінус

нема то нема,
$200 раз в місяць (що більше мінзара 6700 грн) на дорозі не валяються
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
flyman
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  #<1 ... 10215102161021710218
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