Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............03.01.2023.........04.01.2023 дата розрахунку.............02.01.2023..........03.01.2023 Євро................................39,0041...............38,5378...-1.2% Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0538 (вчера 1.0666)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.78 (вчера 103.49) Хорошо отдохнув во время длинных выходных, сегодня утром доллар начал активный рост и примерно за час прибавил больше процента. Локальный пик был достигнут после полудня, после чего начался очень плавный откат, что после бурного роста вполне естественно.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 3 січня 2023 року, до державного бюджету залучено 1 077 650 374,64 грн. Из них: - до 05.07.2023 - 182 дн. - размещение не состоялось; - до 14.02.2024 - 408 дн. - размещение не состоялось; - до 30.10.2024 - 665 дн. - 19.5% - 600 374,64 грн; - до 07.08.2024 - 581 дн. - 19.25% - 1 077 050 000,00 грн. После праздников еще никто не раскачался. Была только одна вменяемая заявка на приличную сумму, которая и была удовлетворена вместе с парой мелких. Интерес, если одну заявку можно назвать интересом, вызвало только первичное размещение. Судя по достаточно скудному ассортименту предложенных бумаг, на большее никто и не рассчитывал.