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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10215102161021710218

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 46
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
4%
2
40,50-41,00
30%
14
41,00-41,50
28%
13
41,50-42,00
13%
6
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
4%
2
43,00-43,50
4%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
4%
2
Більше 45,00
4%
2
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:46

  flyman написав:
  Vitalych-new написав:$0,451 млрд — куплено в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги с зачислением на банковские счета.

а що - вде так можна ???

https://forum.finance.ua/topic249138.html
моно, приват, південний, тас, абанк, сенс, газмяс, акорд, рада ...


та ні, це не цікаво.....
після зміни умов що ти маєш по закінченню продати цю валюту за тим же самим курсом, сенсу не то що ноль, а самий мінус
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vitalych-new написав:та ні, це не цікаво.....
після зміни умов що ти маєш по закінченню продати цю валюту за тим же самим курсом, сенсу не то що ноль, а самий мінус

ви мабуть щось не те читали. Нiяких змiни старих умов не було (хiба що лiмiт пiдняли з 50 до 100к). Просто додали ще один вид вкладу - але хто не хоче ним користуватись - користується по старому.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:58

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............03.01.2023.........04.01.2023
дата розрахунку.............02.01.2023..........03.01.2023
Євро................................39,0041...............38,5378...-1.2%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0538 (вчера 1.0666)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.78 (вчера 103.49)
Хорошо отдохнув во время длинных выходных, сегодня утром доллар начал активный рост и примерно за час прибавил больше процента. Локальный пик был достигнут после полудня, после чего начался очень плавный откат, что после бурного роста вполне естественно.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 3 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 1 077 650 374,64 грн.
Из них:
- до 05.07.2023 - 182 дн. - размещение не состоялось;
- до 14.02.2024 - 408 дн. - размещение не состоялось;
- до 30.10.2024 - 665 дн. - 19.5% - 600 374,64 грн;
- до 07.08.2024 - 581 дн. - 19.25% - 1 077 050 000,00 грн.
После праздников еще никто не раскачался. Была только одна вменяемая заявка на приличную сумму, которая и была удовлетворена вместе с парой мелких. Интерес, если одну заявку можно назвать интересом, вызвало только первичное размещение.
Судя по достаточно скудному ассортименту предложенных бумаг, на большее никто и не рассчитывал.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:25

  Дюрі-бачі написав:Ромасик Дефіцит бюджету 2023 заплановано 1,3 трлн. грн. За поточним курсом це трохи менше ніж 18 млр.$ + 18 млрд. Є, які нам вже пообіцяли виділити. Але в мене є сумніви щодо виконання доходної частини і без додаткової допомоги я очікую незначного росту курсу (40-42 грн офіційного..)

Щодо допомоги то половина - гранти, ще половина - кредити, відсотки по яких платимо не ми, тому це реальна допомога.

А хто?

На 1/12 витрати на оборону 960 млрд при запланованих 120. Зовнішня "допомога" 340 млрд. Касовий розрив відчуваєте?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:35

  flyman написав:
  UA написав:
  BIGor написав:Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?

То всё фигня. Это уже было 30 лет назад
Народ перейдет на наличные доллары и всё.
Базары обретут второе дыхание.
В понастроенных ТРЦ будут выращивать шампиньоны :mrgreen:

А на що ви сподіваєтесья від богєми: "шоп билі дєнгі в казнє нада проста ввєсті падатак (пащіпать гусєй)"

Откуда у народа появятся наличные доллары, если зп и пенсии платят на карточки?
И где взять наличку для базара?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:10

  Ромасик написав:
  flyman написав:
  UA написав:То всё фигня. Это уже было 30 лет назад
Народ перейдет на наличные доллары и всё.
Базары обретут второе дыхание.
В понастроенных ТРЦ будут выращивать шампиньоны :mrgreen:

А на що ви сподіваєтесья від богєми: "шоп билі дєнгі в казнє нада проста ввєсті падатак (пащіпать гусєй)"

Откуда у народа появятся наличные доллары, если зп и пенсии платят на карточки?
И где взять наличку для базара?

НБУ продає комбанкам готівкову тверду валюту за безготівкову за невелику комісію, потічок від заробітчан зменшився, але не всох
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:НБУ продає комбанкам готівкову тверду валюту за безготівкову за невелику комісію, потічок від заробітчан зменшився, але не всох

Від яких-таких заробітчан? ІТ-шників може які не виїхали - так там дурних немає,повідкривали закордонні рахунки і все.
Фіксують тільки віддтік валюти, тим же біжанцям не вистачає грошей, у більшості випадків війскові чиї сім"я за кордоном - висилають кошти їм.
profan
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:32

  profan написав:
  flyman написав:НБУ продає комбанкам готівкову тверду валюту за безготівкову за невелику комісію, потічок від заробітчан зменшився, але не всох

Від яких-таких заробітчан? ІТ-шників може які не виїхали - так там дурних немає,повідкривали закордонні рахунки і все.
Фіксують тільки віддтік валюти, тим же біжанцям не вистачає грошей, у більшості випадків війскові чиї сім"я за кордоном - висилають кошти їм.



"уважаємиє знатокі", ви про що?
Загалом за січень - жовтень 2022 року грошові перекази із-за кордону сягнули $11,07 млрд, що лише на 3,7% менше показників аналогічного періоду 2021 року
vkstsk
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 10:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В Сумах с утра прием подрос до 40.65, а ведь ещё вчера брали по 40.90. Думаю, просадка временная, в первых числах сейчас карусельщики на соцдепо активно сливаются, плюс Рождество. Вот с понедельника крупный бизнес начнет просыпаться, люди зарплату получат и поползем вверх.
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