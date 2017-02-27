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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10216102171021810219

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 47
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
4%
2
40,50-41,00
30%
14
41,00-41,50
28%
13
41,50-42,00
13%
6
42,00-42,50
4%
2
42,50-43,00
4%
2
43,00-43,50
4%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
4%
2
Більше 45,00
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 10:33

Служба безпеки (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему із розкрадання грошей на експорті українського зерна. Мова йде про експорт більше декілька мільйон тонн зерна без сплати податків, підозрюють керівництво Одеської митниці і одного з керівників Держмитслужби.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 11:18

  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,75
42,10/42,55

40,65/40,80
42,35/42,70
сдал полученное сегодня евро из клуба...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 11:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вот и я хочу сдать евро
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:02

  asti написав:
  Nazarkino написав:хто злився на днях тому респект,спускаємся
Вчора зранку злив 5800$ по 40,85
А 30-го 1000 по 40,80


опять нужно покупать, рост пошел
timbraidmail
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