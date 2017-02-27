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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 січ, 2023 10:33
Служба безпеки (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему із розкрадання грошей на експорті українського зерна. Мова йде про експорт більше декілька мільйон тонн зерна без сплати податків, підозрюють керівництво Одеської митниці і одного з керівників Держмитслужби.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 11:18
edvardd написав:
Запорожье
40,55/40,75
42,10/42,55
40,65/40,80
42,35/42,70
сдал полученное сегодня евро из клуба...
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Додано: Сер 04 січ, 2023 11:32
Вот и я хочу сдать евро
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:02
asti написав: Nazarkino написав:
хто злився на днях тому респект,спускаємся
Вчора зранку злив 5800$ по 40,85
А 30-го 1000 по 40,80
опять нужно покупать, рост пошел
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