|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 січ, 2023 10:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В Сумах с утра прием подрос до 40.65, а ведь ещё вчера брали по 40.90. Думаю, просадка временная, в первых числах сейчас карусельщики на соцдепо активно сливаются, плюс Рождество. Вот с понедельника крупный бизнес начнет просыпаться, люди зарплату получат и поползем вверх.
Додано: Сер 04 січ, 2023 10:33
Служба безпеки (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему із розкрадання грошей на експорті українського зерна. Мова йде про експорт більше декілька мільйон тонн зерна без сплати податків, підозрюють керівництво Одеської митниці і одного з керівників Держмитслужби.
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:18
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вот и я хочу сдать евро
Додано: Сер 04 січ, 2023 12:02
|