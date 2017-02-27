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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10216102171021810219

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 55
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
5%
3
40,50-41,00
29%
16
41,00-41,50
29%
16
41,50-42,00
13%
7
42,00-42,50
4%
2
42,50-43,00
4%
2
43,00-43,50
5%
3
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
4%
2
Більше 45,00
4%
2
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:02

  asti написав:
  Nazarkino написав:хто злився на днях тому респект,спускаємся
Вчора зранку злив 5800$ по 40,85
А 30-го 1000 по 40,80


опять нужно покупать, рост пошел
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:55

привыкаем жить с новыми курсами.
дол. 40,60 - 41,00 на январь
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:17

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,75
42,10/42,55

40,65/40,80
42,35/42,70
сдал полученное сегодня евро из клуба...

40,60/40,80
42,30/42,75
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:39

Игорь Алексеевич, нет. Вернемся на 40...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:59

  Vivat написав:Игорь Алексеевич, нет. Вернемся на 40...

ПА8
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Здав пайку євро по 42,5 і в принципі норм
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Щодо допомоги то половина - гранти, ще половина - кредити, відсотки по яких платимо не ми, тому це реальна допомога.

А хто платить % по кредитам? Боягузи?
Ось підсумок за 2022:
За оперативними даними Державної казначейської служби, у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1 491,1 млрд гривень.
Окрім того, протягом 2022 року 480,6 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної допомоги (грантів).
Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 666,9 млрд грн, у тому числі, в іноземній валюті 103,9 млрд грн (2,1 млрд дол. США та 980,6 млн євро).
При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 597,2 млрд грн, у тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України – 400,0 млрд гривень.
Із зовнішніх джерел залучено 564,2 млрд грн, зокрема:
256,4 млрд грн (7,1 млрд євро) позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги;
88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);
60,5 млрд грн (що еквівалентно 1950,0 млн канадських доларів та 392,8 млн дол. США) позики уряду Канади;
35,3 млрд грн (1,0 млрд євро ) позики МБРР та МАР у рамках проекту Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;....
При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2022 рік склали 448,6 млрд грн (99,4% плану), платежі з обслуговування – 156,5 млрд грн (94,7 % плану). https://mof.gov.ua/uk/news/derzhbiudzhe ... riven-3790
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:31

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................04.01.2023...........05.01.2023
дата розрахунку...............03.01.2023............04.01.2023
Євро..................................38,5378.................38,7901...+0.65%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0607 (вчера 1.0538)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.10 (вчера 104.78)
После вчерашнего бурного роста в первой половине дня, доллар стал очень плавно снижаться. Сегодня утром произошел достаточно резкий скачок вниз, в результате чего было отыграно около 2/3 вчерашнего роста. После этого немного приподнялись.

Объем интервенций в первые 2 рабочих дня года оставался на весьма высоком, но не экстремальном уровне. Похоже, что импортеры протрезвели значительно быстрее экспортеров - клиентское предложение минимально, а спрос есть.
Примечательно, что в эти же 2 дня, после длительного периода обнала, наличка потекла в банки. Объемы значительны. Можно предположить, что это инкассация новогодней выручки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:44

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,75
42,10/42,55

40,65/40,80
42,35/42,70
сдал полученное сегодня евро из клуба...

40,60/40,80
42,30/42,75

40,60/40,75
42,25/42,70
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

где то есть ветка "клуб депозитчиков 100т"? не могу найти
Олежан
 
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