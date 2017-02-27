Дюрі-бачі написав:Щодо допомоги то половина - гранти, ще половина - кредити, відсотки по яких платимо не ми, тому це реальна допомога.
А хто платить % по кредитам? Боягузи? Ось підсумок за 2022:
За оперативними даними Державної казначейської служби, у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1 491,1 млрд гривень. Окрім того, протягом 2022 року 480,6 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 666,9 млрд грн, у тому числі, в іноземній валюті 103,9 млрд грн (2,1 млрд дол. США та 980,6 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 597,2 млрд грн, у тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України – 400,0 млрд гривень. Із зовнішніх джерел залучено 564,2 млрд грн, зокрема: 256,4 млрд грн (7,1 млрд євро) позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги; 88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI); 60,5 млрд грн (що еквівалентно 1950,0 млн канадських доларів та 392,8 млн дол. США) позики уряду Канади; 35,3 млрд грн (1,0 млрд євро ) позики МБРР та МАР у рамках проекту Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;.... При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2022 рік склали 448,6 млрд грн (99,4% плану), платежі з обслуговування – 156,5 млрд грн (94,7 % плану). https://mof.gov.ua/uk/news/derzhbiudzhe ... riven-3790
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................04.01.2023...........05.01.2023 дата розрахунку...............03.01.2023............04.01.2023 Євро..................................38,5378.................38,7901...+0.65% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0607 (вчера 1.0538)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.10 (вчера 104.78) После вчерашнего бурного роста в первой половине дня, доллар стал очень плавно снижаться. Сегодня утром произошел достаточно резкий скачок вниз, в результате чего было отыграно около 2/3 вчерашнего роста. После этого немного приподнялись.
Объем интервенций в первые 2 рабочих дня года оставался на весьма высоком, но не экстремальном уровне. Похоже, что импортеры протрезвели значительно быстрее экспортеров - клиентское предложение минимально, а спрос есть. Примечательно, что в эти же 2 дня, после длительного периода обнала, наличка потекла в банки. Объемы значительны. Можно предположить, что это инкассация новогодней выручки.