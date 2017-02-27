RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10217102181021910220

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 56
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
5%
3
40,50-41,00
30%
17
41,00-41,50
29%
16
41,50-42,00
13%
7
42,00-42,50
4%
2
42,50-43,00
4%
2
43,00-43,50
5%
3
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
4%
2
Більше 45,00
4%
2
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:18

  Олежан написав:где то есть ветка "клуб депозитчиков 100т"? не могу найти
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6085
З нами з: 13.09.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10217102181021910220
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3179, 3180, 3181
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31800 35318508
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 січ, 2023 18:02
lrs7719
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12608975
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22878999
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3480)
04.01.2023 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.