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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 січ, 2023 18:18
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Олежан написав:
где то есть ветка "клуб депозитчиков 100т"? не могу найти
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:13
Игорь Алексеевич написав:
привыкаем жить с новыми курсами.
дол. 40,60 - 41,00 на январь
Ви великий зазор робите між покупкою-продажем.
15-20 коп зазвичай у адекватних обмінках та мінял у нас в провінції. На вечір маємо 40,6/40,8. Профукав 2 січня здатися по 40,8. Ну як завжди.
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alex lem
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:03
alex lem написав: Игорь Алексеевич написав:
привыкаем жить с новыми курсами.
дол. 40,60 - 41,00 на январь
Ви великий зазор робите між покупкою-продажем.
15-20 коп зазвичай у адекватних обмінках та мінял у нас в провінції. На вечір маємо 40,6/40,8. Профукав 2 січня здатися по 40,8. Ну як завжди.
Это я показал верхние и нижние значения на месяц. Конечно ежедневно они будут меняться.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:17
Игорь Алексеевич написав:
Это я показал верхние и нижние значения на месяц. .
1% в месяц - узко, ставлю на то, что мы выйдем за эти пределы
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Игорь
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