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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10217102181021910220

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 60
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
5%
3
40,50-41,00
32%
19
41,00-41,50
27%
16
41,50-42,00
13%
8
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
5%
3
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:18

  Олежан написав:где то есть ветка "клуб депозитчиков 100т"? не могу найти
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:13

  Игорь Алексеевич написав:привыкаем жить с новыми курсами.
дол. 40,60 - 41,00 на январь

Ви великий зазор робите між покупкою-продажем. :wink: 15-20 коп зазвичай у адекватних обмінках та мінял у нас в провінції. На вечір маємо 40,6/40,8. Профукав 2 січня здатися по 40,8. Ну як завжди. :cry:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:03

  alex lem написав:
  Игорь Алексеевич написав:привыкаем жить с новыми курсами.
дол. 40,60 - 41,00 на январь

Ви великий зазор робите між покупкою-продажем. :wink: 15-20 коп зазвичай у адекватних обмінках та мінял у нас в провінції. На вечір маємо 40,6/40,8. Профукав 2 січня здатися по 40,8. Ну як завжди. :cry:

Это я показал верхние и нижние значения на месяц. Конечно ежедневно они будут меняться.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:17

  Игорь Алексеевич написав:Это я показал верхние и нижние значения на месяц. .

1% в месяц - узко, ставлю на то, что мы выйдем за эти пределы
Игорь
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  #<1 ... 10217102181021910220
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