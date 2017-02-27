Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 січ, 2023 18:18
Олежан написав:
где то есть ветка "клуб депозитчиков 100т"? не могу найти
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:13
Игорь Алексеевич написав:
привыкаем жить с новыми курсами.
дол. 40,60 - 41,00 на январь
Ви великий зазор робите між покупкою-продажем.
15-20 коп зазвичай у адекватних обмінках та мінял у нас в провінції. На вечір маємо 40,6/40,8. Профукав 2 січня здатися по 40,8. Ну як завжди.
alex lem
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:03
alex lem написав: Игорь Алексеевич написав:
привыкаем жить с новыми курсами.
дол. 40,60 - 41,00 на январь
Ви великий зазор робите між покупкою-продажем.
15-20 коп зазвичай у адекватних обмінках та мінял у нас в провінції. На вечір маємо 40,6/40,8. Профукав 2 січня здатися по 40,8. Ну як завжди.
Это я показал верхние и нижние значения на месяц. Конечно ежедневно они будут меняться.
Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:17
Игорь Алексеевич написав:
Это я показал верхние и нижние значения на месяц. .
1% в месяц - узко, ставлю на то, что мы выйдем за эти пределы
Игорь
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Додано: Чет 05 січ, 2023 08:44
Запорожье
40,60/40,75 42,40/42,70
edvardd
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Додано: Чет 05 січ, 2023 09:14
Ой+ написав:
А хто платить % по кредитам? Боягузи?
Ну візьмемо зокрема кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.
https://www.consilium.europa.eu/en/pres ... o-ukraine/
Дюрі-бачі
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