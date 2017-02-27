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Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023 дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023 Євро................................38,7901.................38,7773...-0.03% Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604 (вчера 1.0607)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.36 (вчера 104.10) Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.
Дюрі-бачі написав:Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.
Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания. Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.