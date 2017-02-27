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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 січ, 2023 15:59
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,60/40,75
42,40/42,70
40,65/40,75
42,40/42,70
40,65/40,75
42,20/42,60
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:01
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023
дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023
Євро................................38,7901.................38,7773
...-0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604
(вчера 1.0607)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.36
(вчера 104.10)
Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.
Дюрі-бачі написав:
Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.
Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания.
Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.
тем более москали всё отрепарируют...
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:24
edvardd написав:
москали всё отрепарируют...
боюсь в них грошей не хватить, будемо брати % з нафти і газу десятки років...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:36
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023
дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023
Євро................................38,7901.................38,7773
...-0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604
(вчера 1.0607)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.36
(вчера 104.10)
Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.
Дюрі-бачі написав:
Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.
Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания.
Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.
Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству.
Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.
План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.
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Zebra
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Додано: Чет 05 січ, 2023 17:13
Zebra написав: Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023
дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023
Євро................................38,7901.................38,7773
...-0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604
(вчера 1.0607)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.36
(вчера 104.10)
Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.
Дюрі-бачі написав:
Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.
Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания.
Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.
Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству.
Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.
План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.
тільки бебі-буми будуть в ЄС, а не вна неньці
у 2022 Польща отримала у казну більше податками від переселенців, чим потратилася, а крім податків тратили свої на споживання та інвестували в Польщу, дабл а може і тріпл профіт.
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Vic
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