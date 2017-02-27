|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 січ, 2023 15:59
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,60/40,75
42,40/42,70
40,65/40,75
42,40/42,70
40,65/40,75
42,20/42,60
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8292
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 2711 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:01
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023
дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023
Євро................................38,7901.................38,7773
...-0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604
(вчера 1.0607)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.36
(вчера 104.10)
Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.
Дюрі-бачі написав:
Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.
Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания.
Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.
тем более москали всё отрепарируют...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8292
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 2711 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:24
edvardd написав:
москали всё отрепарируют...
боюсь в них грошей не хватить, будемо брати % з нафти і газу десятки років...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 246
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:36
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023
дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023
Євро................................38,7901.................38,7773
...-0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604
(вчера 1.0607)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.36
(вчера 104.10)
Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.
Дюрі-бачі написав:
Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.
Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания.
Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.
Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству.
Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.
План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11784
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1749 раз.
- Подякували: 2576 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 січ, 2023 17:13
Zebra написав: Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023
дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023
Євро................................38,7901.................38,7773
...-0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604
(вчера 1.0607)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.36
(вчера 104.10)
Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.
Дюрі-бачі написав:
Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.
Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания.
Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.
Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству.
Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.
План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.
тільки бебі-буми будуть в ЄС, а не вна неньці
у 2022 Польща отримала у казну більше податками від переселенців, чим потратилася, а крім податків тратили свої на споживання та інвестували в Польщу, дабл а може і тріпл профіт.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30293
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 січ, 2023 17:33
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,60/40,75
42,40/42,70
40,65/40,75
42,40/42,70
40,65/40,75
42,20/42,60
40,65/40,70
42,15/42,55
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8292
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 2711 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 січ, 2023 18:54
pesikot написав: Zebra написав:
Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству.
Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.
План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.
При чём тут план Маршалла ?
Если ты увидишь, то наш город восстанавливают, в том числе и на зарубежные гранты
Ты, бежишь из страны, поджав хвост.
Но до этого, так презирал, так презирал уехавших
Но уехавшие вернулись, а ты бежишь
Город не восстанавливают, а латают.
Закупаются стройматериалы в тридорога, откаты, распил, вывод основной части грантов в офшоры по старым схемам. Город латают в том числе бывшие депутаты ОПЗЖ через свои фирмочки, фамилии знаешь? Ни один член ОПЗЖ в Чернигове не наказан. Пока одни гибнут, эти теперь пилят гранты, жируют и обновляют себе автопарк Лексусами.
Страна терпил. Ничего не поменяется - надо валить.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11784
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1749 раз.
- Подякували: 2576 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 січ, 2023 18:59
Zebra написав: pesikot написав: Zebra написав:
Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству.
Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.
План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.
При чём тут план Маршалла ?
Если ты увидишь, то наш город восстанавливают, в том числе и на зарубежные гранты
Ты, бежишь из страны, поджав хвост.
Но до этого, так презирал, так презирал уехавших
Но уехавшие вернулись, а ты бежишь
Город не восстанавливают, а латают.
Закупаются стройматериалы в тридорога, откаты, распил, вывод основной части грантов в офшоры по старым схемам. Город латают в том числе бывшие депутаты ОПЗЖ через свои фирмочки, фамилии знаешь? Ни один член ОПЗЖ в Чернигове не наказан. Пока одни гибнут, эти теперь пилят гранты, жируют и обновляют себе автопарк Лексусами.
Страна терпил. Ничего не поменяется - надо валить.
Так и беги, поджав хвост
Ты, который ждал россиян в городе
PS. И ты же с ОПЗЖ кандидатами прямо общался
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7537
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 1232 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 05 січ, 2023 19:35
Шановні, а шо така тиша ? Начало года и еще не утвердили финансирование на разгон зрады на форуме ?
Разбавлю немного, кому интересно. Обнародовали протоколы заседания FOMC 13-14 декабря.
- Участники отметили, что более медленные повышения ставок позволят оценить процесс по (замедлению) инфляции и занятости;
- Участники подчеркнули, что потребуется существенно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными в том, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения;
- Никто из участников не ожидал, что будет уместно начать снижение ставки по федеральным фондам в 2023 г;
- Участники продолжили ожидать, что происходящее повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам было бы уместным;
- Участники подтвердили свою твердую приверженность возвращения инфляции к цели комитета 2%;
- Октябрь и ноябрь показали приятное снижение месячного темпа повышения цен, но они подчеркнули что потребуется значительно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения.
Короче ни о чем
А вот и перчинка, для любителей люстраций
Джером Пауэлл - председатель ФРС.
Board: входит
FOMC: голос. член (2022)
Позиция: нейтральная/ястребиная
Зарплата: $226'300 в год (2022)
Возраст: 69
net worth: $20-55 млн (2019)
Образование: Princeton University (политика), Georgetown University (юриспруденция)
Занимает 11 место в рейтинге самых влиятельных людей в мире. Является первым за 40 лет председателем ФРС без высшего экономического образования
. Согласно анализу WP Пауэлл является самым богатым председателем ФРС со времен Маринера Экклза (1930-1940)
Востаннє редагувалось Игорь
в Чет 05 січ, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 841
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5228 раз.
- Подякували: 943 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 січ, 2023 19:45
Игорь написав:
Шановні, а шо така тиша ? Начало года и еще не утвердили финансирование на разгон зрады на форуме ?
Разбавлю немного, кому интересно. Обнародовали протоколы заседания FOMC 13-14 декабря.
- Участники отметили, что более медленные повышения ставок позволят оценить процесс по (замедлению) инфляции и занятости;
- Участники подчеркнули, что потребуется существенно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными в том, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения;
- Никто из участников не ожидал, что будет уместно начать снижение ставки по федеральным фондам в 2023 г;
- Участники продолжили ожидать, что происходящее повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам было бы уместным;
- Участники подтвердили свою твердую приверженность возвращения инфляции к цели комитета 2%;
- Октябрь и ноябрь показали приятное снижение месячного темпа повышения цен, но они подчеркнули что потребуется значительно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения.
Короче ни о чем
А вот и перчинка, для любителей люстраций
Джером Пауэлл - председатель ФРС.
Board: входит
FOMC: голос. член (2022)
Позиция: нейтральная/ястребиная
Зарплата: $226'300 в год (2022)
Возраст: 69
net worth: $20-55 млн (2019)
Образование: Princeton University (политика), Georgetown University (юриспруденция)
Занимает 11 место в рейтинге самых влиятельных людей в мире. Является первым за 40 лет председателем ФРС без высшего экономического образования. Согласно анализу WP Пауэлл является самым богатым председателем ФРС со времен Маринера Экклза (1930-1940)
Какой такой Пауэл? Это Ваш дядя? А иначе совершенно непонятно соотношение его состояния к стоимости валюты в Рахове в среднесрочной перспективе) , и нет понимания прямо это пропорционально или наоборот)
-
Izya Cy
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 08.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31800
|35319729
|
|
|1698
|12609305
|
|
|7975
|22879236
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|