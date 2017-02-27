Додано: Чет 05 січ, 2023 19:35

Шановні, а шо така тиша ? Начало года и еще не утвердили финансирование на разгон зрады на форуме ?Разбавлю немного, кому интересно. Обнародовали протоколы заседания FOMC 13-14 декабря.- Участники отметили, что более медленные повышения ставок позволят оценить процесс по (замедлению) инфляции и занятости;- Участники подчеркнули, что потребуется существенно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными в том, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения;- Никто из участников не ожидал, что будет уместно начать снижение ставки по федеральным фондам в 2023 г;- Участники продолжили ожидать, что происходящее повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам было бы уместным;- Участники подтвердили свою твердую приверженность возвращения инфляции к цели комитета 2%;- Октябрь и ноябрь показали приятное снижение месячного темпа повышения цен, но они подчеркнули что потребуется значительно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения.Короче ни о чемА вот и перчинка, для любителей люстрацийДжером Пауэлл - председатель ФРС.Board: входитFOMC: голос. член (2022)Позиция: нейтральная/ястребинаяЗарплата: $226'300 в год (2022)Возраст: 69net worth: $20-55 млн (2019)Образование: Princeton University (политика), Georgetown University (юриспруденция)Занимает 11 место в рейтинге самых влиятельных людей в мире.. Согласно анализу WP Пауэлл является самым богатым председателем ФРС со времен Маринера Экклза (1930-1940)