RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10218102191022010221

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
6%
4
40,50-41,00
32%
21
41,00-41,50
26%
17
41,50-42,00
12%
8
42,00-42,50
5%
3
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
6%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:59

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,60/40,75
42,40/42,70

40,65/40,75
42,40/42,70

40,65/40,75
42,20/42,60
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8292
З нами з: 20.11.08
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2711 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:01

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023
дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023
Євро................................38,7901.................38,7773...-0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604 (вчера 1.0607)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.36 (вчера 104.10)
Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.

  Дюрі-бачі написав:Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.

Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания.
Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.

тем более москали всё отрепарируют...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8292
З нами з: 20.11.08
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2711 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:москали всё отрепарируют...

боюсь в них грошей не хватить, будемо брати % з нафти і газу десятки років...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 246
З нами з: 29.07.22
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:36

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023
дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023
Євро................................38,7901.................38,7773...-0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604 (вчера 1.0607)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.36 (вчера 104.10)
Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.

  Дюрі-бачі написав:Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.

Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания.
Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.

Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству.
Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.

План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11784
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1749 раз.
Подякували: 2576 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:13

  Zebra написав:
  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023
дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023
Євро................................38,7901.................38,7773...-0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604 (вчера 1.0607)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.36 (вчера 104.10)
Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.

  Дюрі-бачі написав:Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.

Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания.
Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.

Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству.
Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.

План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.

тільки бебі-буми будуть в ЄС, а не вна неньці
у 2022 Польща отримала у казну більше податками від переселенців, чим потратилася, а крім податків тратили свої на споживання та інвестували в Польщу, дабл а може і тріпл профіт.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30293
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:33

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,60/40,75
42,40/42,70

40,65/40,75
42,40/42,70

40,65/40,75
42,20/42,60

40,65/40,70
42,15/42,55
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8292
З нами з: 20.11.08
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2711 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  pesikot написав:
  Zebra написав:Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству.
Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.

План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.


При чём тут план Маршалла ?

Если ты увидишь, то наш город восстанавливают, в том числе и на зарубежные гранты


Ты, бежишь из страны, поджав хвост.
Но до этого, так презирал, так презирал уехавших
Но уехавшие вернулись, а ты бежишь

Город не восстанавливают, а латают.
Закупаются стройматериалы в тридорога, откаты, распил, вывод основной части грантов в офшоры по старым схемам. Город латают в том числе бывшие депутаты ОПЗЖ через свои фирмочки, фамилии знаешь? Ни один член ОПЗЖ в Чернигове не наказан. Пока одни гибнут, эти теперь пилят гранты, жируют и обновляют себе автопарк Лексусами.
Страна терпил. Ничего не поменяется - надо валить.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11784
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1749 раз.
Подякували: 2576 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:59

  Zebra написав:
  pesikot написав:
  Zebra написав:Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству.
Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.

План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.


При чём тут план Маршалла ?

Если ты увидишь, то наш город восстанавливают, в том числе и на зарубежные гранты


Ты, бежишь из страны, поджав хвост.
Но до этого, так презирал, так презирал уехавших
Но уехавшие вернулись, а ты бежишь

Город не восстанавливают, а латают.
Закупаются стройматериалы в тридорога, откаты, распил, вывод основной части грантов в офшоры по старым схемам. Город латают в том числе бывшие депутаты ОПЗЖ через свои фирмочки, фамилии знаешь? Ни один член ОПЗЖ в Чернигове не наказан. Пока одни гибнут, эти теперь пилят гранты, жируют и обновляют себе автопарк Лексусами.
Страна терпил. Ничего не поменяется - надо валить.

Так и беги, поджав хвост
Ты, который ждал россиян в городе

PS. И ты же с ОПЗЖ кандидатами прямо общался
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7537
З нами з: 31.08.09
Подякував: 507 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:35

Шановні, а шо така тиша ? Начало года и еще не утвердили финансирование на разгон зрады на форуме ?
Разбавлю немного, кому интересно. Обнародовали протоколы заседания FOMC 13-14 декабря.
- Участники отметили, что более медленные повышения ставок позволят оценить процесс по (замедлению) инфляции и занятости;
- Участники подчеркнули, что потребуется существенно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными в том, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения;
- Никто из участников не ожидал, что будет уместно начать снижение ставки по федеральным фондам в 2023 г;
- Участники продолжили ожидать, что происходящее повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам было бы уместным;
- Участники подтвердили свою твердую приверженность возвращения инфляции к цели комитета 2%;
- Октябрь и ноябрь показали приятное снижение месячного темпа повышения цен, но они подчеркнули что потребуется значительно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения.
Короче ни о чем :) :wink:

А вот и перчинка, для любителей люстраций
Джером Пауэлл - председатель ФРС.
Board: входит
FOMC: голос. член (2022)
Позиция: нейтральная/ястребиная
Зарплата: $226'300 в год (2022)
Возраст: 69
net worth: $20-55 млн (2019)
Образование: Princeton University (политика), Georgetown University (юриспруденция)

Занимает 11 место в рейтинге самых влиятельных людей в мире. Является первым за 40 лет председателем ФРС без высшего экономического образования. Согласно анализу WP Пауэлл является самым богатым председателем ФРС со времен Маринера Экклза (1930-1940)
:)
Востаннє редагувалось Игорь в Чет 05 січ, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 841
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5228 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:45

  Игорь написав:Шановні, а шо така тиша ? Начало года и еще не утвердили финансирование на разгон зрады на форуме ?
Разбавлю немного, кому интересно. Обнародовали протоколы заседания FOMC 13-14 декабря.
- Участники отметили, что более медленные повышения ставок позволят оценить процесс по (замедлению) инфляции и занятости;
- Участники подчеркнули, что потребуется существенно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными в том, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения;
- Никто из участников не ожидал, что будет уместно начать снижение ставки по федеральным фондам в 2023 г;
- Участники продолжили ожидать, что происходящее повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам было бы уместным;
- Участники подтвердили свою твердую приверженность возвращения инфляции к цели комитета 2%;
- Октябрь и ноябрь показали приятное снижение месячного темпа повышения цен, но они подчеркнули что потребуется значительно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения.
Короче ни о чем :) :wink:

А вот и перчинка, для любителей люстраций
Джером Пауэлл - председатель ФРС.
Board: входит
FOMC: голос. член (2022)
Позиция: нейтральная/ястребиная
Зарплата: $226'300 в год (2022)
Возраст: 69
net worth: $20-55 млн (2019)
Образование: Princeton University (политика), Georgetown University (юриспруденция)

Занимает 11 место в рейтинге самых влиятельных людей в мире. Является первым за 40 лет председателем ФРС без высшего экономического образования. Согласно анализу WP Пауэлл является самым богатым председателем ФРС со времен Маринера Экклза (1930-1940)
:)


Какой такой Пауэл? Это Ваш дядя? А иначе совершенно непонятно соотношение его состояния к стоимости валюты в Рахове в среднесрочной перспективе) , и нет понимания прямо это пропорционально или наоборот)
Izya Cy
 
Повідомлень: 21
З нами з: 08.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10218102191022010221
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3179, 3180, 3181
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31800 35319729
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 січ, 2023 18:02
lrs7719
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12609305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22879236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.