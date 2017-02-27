Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023 дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023 Євро................................38,7901.................38,7773...-0.03% Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604 (вчера 1.0607)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.36 (вчера 104.10) Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.
Дюрі-бачі написав:Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.
Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания. Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023 дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023 Євро................................38,7901.................38,7773...-0.03% Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604 (вчера 1.0607)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.36 (вчера 104.10) Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.
Дюрі-бачі написав:Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.
Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания. Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.
Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству. Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.
План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023 дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023 Євро................................38,7901.................38,7773...-0.03% Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604 (вчера 1.0607)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.36 (вчера 104.10) Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.
Дюрі-бачі написав:Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.
Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания. Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.
Бесплатные деньги в условиях тотальной депопуляции приведут к тунеядству. Их проедят пенсионеры, на этом все закончится.
План Маршалла работал, потому что стариков было 5%, а молодежи 40%, были тотальные беби-бумы, деньги осваивались - строились школы, институты, производства, заводы, параходы под более многочисленное поколение.
тільки бебі-буми будуть в ЄС, а не вна неньці у 2022 Польща отримала у казну більше податками від переселенців, чим потратилася, а крім податків тратили свої на споживання та інвестували в Польщу, дабл а може і тріпл профіт.
Шановні, а шо така тиша ? Начало года и еще не утвердили финансирование на разгон зрады на форуме ? Разбавлю немного, кому интересно. Обнародовали протоколы заседания FOMC 13-14 декабря. - Участники отметили, что более медленные повышения ставок позволят оценить процесс по (замедлению) инфляции и занятости; - Участники подчеркнули, что потребуется существенно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными в том, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения; - Никто из участников не ожидал, что будет уместно начать снижение ставки по федеральным фондам в 2023 г; - Участники продолжили ожидать, что происходящее повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам было бы уместным; - Участники подтвердили свою твердую приверженность возвращения инфляции к цели комитета 2%; - Октябрь и ноябрь показали приятное снижение месячного темпа повышения цен, но они подчеркнули что потребуется значительно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения. Короче ни о чем
А вот и перчинка, для любителей люстраций Джером Пауэлл - председатель ФРС. Board: входит FOMC: голос. член (2022) Позиция: нейтральная/ястребиная Зарплата: $226'300 в год (2022) Возраст: 69 net worth: $20-55 млн (2019) Образование: Princeton University (политика), Georgetown University (юриспруденция)
Занимает 11 место в рейтинге самых влиятельных людей в мире. Является первым за 40 лет председателем ФРС без высшего экономического образования. Согласно анализу WP Пауэлл является самым богатым председателем ФРС со времен Маринера Экклза (1930-1940)
Востаннє редагувалось Игорь в Чет 05 січ, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Игорь написав:Шановні, а шо така тиша ? Начало года и еще не утвердили финансирование на разгон зрады на форуме ? Разбавлю немного, кому интересно. Обнародовали протоколы заседания FOMC 13-14 декабря. - Участники отметили, что более медленные повышения ставок позволят оценить процесс по (замедлению) инфляции и занятости; - Участники подчеркнули, что потребуется существенно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными в том, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения; - Никто из участников не ожидал, что будет уместно начать снижение ставки по федеральным фондам в 2023 г; - Участники продолжили ожидать, что происходящее повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам было бы уместным; - Участники подтвердили свою твердую приверженность возвращения инфляции к цели комитета 2%; - Октябрь и ноябрь показали приятное снижение месячного темпа повышения цен, но они подчеркнули что потребуется значительно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения. Короче ни о чем
А вот и перчинка, для любителей люстраций Джером Пауэлл - председатель ФРС. Board: входит FOMC: голос. член (2022) Позиция: нейтральная/ястребиная Зарплата: $226'300 в год (2022) Возраст: 69 net worth: $20-55 млн (2019) Образование: Princeton University (политика), Georgetown University (юриспруденция)
Занимает 11 место в рейтинге самых влиятельных людей в мире. Является первым за 40 лет председателем ФРС без высшего экономического образования. Согласно анализу WP Пауэлл является самым богатым председателем ФРС со времен Маринера Экклза (1930-1940)
Какой такой Пауэл? Это Ваш дядя? А иначе совершенно непонятно соотношение его состояния к стоимости валюты в Рахове в среднесрочной перспективе) , и нет понимания прямо это пропорционально или наоборот)
З усього спектру санкційних заходів найвідчутнішою для Москви стала відмова країн Європи і G7 від російських енергоресурсів. У довоєнні роки 60–70% експортних доходів Росії припадали на торгівлю нафтою та газом. Близько 40% федерального бюджету формувалися за кошти від нафтогазової експортної виручки.
Через санкційний тиск РФ довелося шукати нових покупців нафти й нафтопродуктів у Китаї, Індії та Туреччині. За останні місяці Росії вдалося наростити експорт сировини в ці країни. Однак через відсутність альтернативних ринків та додаткові ризики Москва змушена продавати нафту з дисконтом у $30–35 за барель, що цього року коштувало їй $50 млрд виручки.
З експортом газу ситуація для РФ ще складніша. За підрахунками KSE Institute, за 10 місяців війни експорт природнього газу з Росії до країн Європи впав у понад чотири рази – з майже 42% до 8,5%. На відміну від нафти, продаж якої частково вдалося переорієнтувати з європейських на інші ринки, для газу не знайшлося нових покупців.
Навіть якби був попит, для експорту газу немає інфраструктури, яка б дала змогу перенаправити великі обсяги. Через це агресору довелося скорочувати видобуток палива. Міжнародне енергетичне агентство підрахувало, що в 2022-му Росія змушена буде скоротити видобуток природного газу на 111 млрд куб. м (з 514 млрд куб. м у 2021), а в 2023 році – ще на 139 млрд куб. м.
Незважаючи на санкції, 2022 рік стане для Росії рекордним за нафтогазовими доходами. Через паніку на ринках у перші місяці повномасштабної війни ціни на нафту та газ підскочили, забезпечивши майже $350 млрд доходу для Москви.
Однак тепер зі скороченням обсягів постачання газу до країн Європи, нафтовим ембарго Євросоюзу, обмеженням граничної ціни на нафту країнами G7 нафтогазові доходи РФ різко обваляться.
За підрахунками KSE Institute, у 2023 році лише завдяки вже застосованим обмеженням доходи Росії від продажу нафти й газу впадуть удвічі – до $166 млрд.
У 2023-му нафтогазові доходи РФ обваляться вдвічі, а ВВП впаде на 8%. Прогнози деградації російської економіки від KSE /Фото 2 Окрім енергетичних санкцій, проти РФ ввели низку інших дієвих обмежень. З квітня заморожено понад $300 млрд міжнародних резервів Росії. Це майже половина всіх золотовалютних запасів агресора.
Через падіння нафтогазових доходів, фінансові втрати, зменшення податкових відрахувань та збільшення видатків на мобілізаційні заходи, восени Мінфіну РФ довелося терміново шукати додаткові кошти для покриття дефіциту бюджету.
Уряду довелося залучати гроші з Фонду національного добробуту та «Газпрому». Попри те, що зараз Кремль намагається переконати всіх, що сальдо бюджету залишається позитивним, за оцінками експертів KSE, реальний дефіцит федерального бюджету в листопаді сягнув майже 600 млрд рублів ($8,2 млрд).
чекати літа, щоб купити долари? бо взимку долар завжди дорогий був останні 10 років а десь в середині квітня долар був самий дешевий а вже починаючи з серпня вересня він починав зростати (це не стосується 2019 року)