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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 січ, 2023 21:43
натрапив на сайті НБУ на цікаві дані по купівлі продажу населенням СКВ
до вашої уваги:
сайт https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-cur ... 31.01.2023
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Yuri_61
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