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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10219102201022110222

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
6%
4
40,50-41,00
32%
21
41,00-41,50
26%
17
41,50-42,00
12%
8
42,00-42,50
5%
3
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
6%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

натрапив на сайті НБУ на цікаві дані по купівлі продажу населенням СКВ
до вашої уваги:
Зображення

сайт https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-cur ... 31.01.2023
Yuri_61
 
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