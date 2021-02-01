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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10218102191022010221

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 68
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
31%
21
41,00-41,50
26%
18
41,50-42,00
12%
8
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
6%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:59

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,60/40,75
42,40/42,70

40,65/40,75
42,40/42,70

40,65/40,75
42,20/42,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:01

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.01.2023...........06.01.2023
дата розрахунку.............04.01.2023............05.01.2023
Євро................................38,7901.................38,7773...-0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0604 (вчера 1.0607)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.36 (вчера 104.10)
Наблюдаем мелкие и частые колебания без особого продвижения.

  Дюрі-бачі написав:Розглянемо кредит ЄС на 2023 рік у розмірі 18 млрд. Є. Згідно з умовами перші 10 років пільгові: ми нічого не вертаємо, члени ЄС скидуються і платять відсотки. А от із 33-го року таки доведеться платити нам.

Очень неплохие условия. Сейчас это можно оценивать как подарок. Необходимость что-то возвращать через 10 лет на фоне всех нынешних угроз выглядит мелочью, не стоящей внимания.
Да и в мирное время кредит на таких условиях стоило бы брать не раздумывая. Даже если покупательная способность евро, как и большинства остальных валют, за эти 10 лет упадет не очень сильно, во что верится слабо, возможность 10 лет бесплатно пользоваться деньгами дается не каждый день.

тем более москали всё отрепарируют...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:москали всё отрепарируют...

боюсь в них грошей не хватить, будемо брати % з нафти і газу десятки років...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:33

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,60/40,75
42,40/42,70

40,65/40,75
42,40/42,70

40,65/40,75
42,20/42,60

40,65/40,70
42,15/42,55
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:35

Шановні, а шо така тиша ? Начало года и еще не утвердили финансирование на разгон зрады на форуме ?
Разбавлю немного, кому интересно. Обнародовали протоколы заседания FOMC 13-14 декабря.
- Участники отметили, что более медленные повышения ставок позволят оценить процесс по (замедлению) инфляции и занятости;
- Участники подчеркнули, что потребуется существенно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными в том, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения;
- Никто из участников не ожидал, что будет уместно начать снижение ставки по федеральным фондам в 2023 г;
- Участники продолжили ожидать, что происходящее повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам было бы уместным;
- Участники подтвердили свою твердую приверженность возвращения инфляции к цели комитета 2%;
- Октябрь и ноябрь показали приятное снижение месячного темпа повышения цен, но они подчеркнули что потребуется значительно больше свидетельств прогресса, чтобы быть уверенными, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения.
Короче ни о чем :) :wink:

А вот и перчинка, для любителей люстраций
Джером Пауэлл - председатель ФРС.
Board: входит
FOMC: голос. член (2022)
Позиция: нейтральная/ястребиная
Зарплата: $226'300 в год (2022)
Возраст: 69
net worth: $20-55 млн (2019)
Образование: Princeton University (политика), Georgetown University (юриспруденция)

Занимает 11 место в рейтинге самых влиятельных людей в мире. Является первым за 40 лет председателем ФРС без высшего экономического образования. Согласно анализу WP Пауэлл является самым богатым председателем ФРС со времен Маринера Экклза (1930-1940)
:)
Востаннє редагувалось Игорь в Чет 05 січ, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ефект антиросійських санкцій.

З усього спектру санкційних заходів найвідчутнішою для Москви стала відмова країн Європи і G7 від російських енергоресурсів. У довоєнні роки 60–70% експортних доходів Росії припадали на торгівлю нафтою та газом. Близько 40% федерального бюджету формувалися за кошти від нафтогазової експортної виручки.

Через санкційний тиск РФ довелося шукати нових покупців нафти й нафтопродуктів у Китаї, Індії та Туреччині. За останні місяці Росії вдалося наростити експорт сировини в ці країни. Однак через відсутність альтернативних ринків та додаткові ризики Москва змушена продавати нафту з дисконтом у $30–35 за барель, що цього року коштувало їй $50 млрд виручки.

З експортом газу ситуація для РФ ще складніша. За підрахунками KSE Institute, за 10 місяців війни експорт природнього газу з Росії до країн Європи впав у понад чотири рази – з майже 42% до 8,5%. На відміну від нафти, продаж якої частково вдалося переорієнтувати з європейських на інші ринки, для газу не знайшлося нових покупців.

Навіть якби був попит, для експорту газу немає інфраструктури, яка б дала змогу перенаправити великі обсяги. Через це агресору довелося скорочувати видобуток палива. Міжнародне енергетичне агентство підрахувало, що в 2022-му Росія змушена буде скоротити видобуток природного газу на 111 млрд куб. м (з 514 млрд куб. м у 2021), а в 2023 році – ще на 139 млрд куб. м.

Незважаючи на санкції, 2022 рік стане для Росії рекордним за нафтогазовими доходами. Через паніку на ринках у перші місяці повномасштабної війни ціни на нафту та газ підскочили, забезпечивши майже $350 млрд доходу для Москви.

Однак тепер зі скороченням обсягів постачання газу до країн Європи, нафтовим ембарго Євросоюзу, обмеженням граничної ціни на нафту країнами G7 нафтогазові доходи РФ різко обваляться.

За підрахунками KSE Institute, у 2023 році лише завдяки вже застосованим обмеженням доходи Росії від продажу нафти й газу впадуть удвічі – до $166 млрд.

У 2023-му нафтогазові доходи РФ обваляться вдвічі, а ВВП впаде на 8%. Прогнози деградації російської економіки від KSE /Фото 2
Окрім енергетичних санкцій, проти РФ ввели низку інших дієвих обмежень. З квітня заморожено понад $300 млрд міжнародних резервів Росії. Це майже половина всіх золотовалютних запасів агресора.

Через падіння нафтогазових доходів, фінансові втрати, зменшення податкових відрахувань та збільшення видатків на мобілізаційні заходи, восени Мінфіну РФ довелося терміново шукати додаткові кошти для покриття дефіциту бюджету.

Уряду довелося залучати гроші з Фонду національного добробуту та «Газпрому». Попри те, що зараз Кремль намагається переконати всіх, що сальдо бюджету залишається позитивним, за оцінками експертів KSE, реальний дефіцит федерального бюджету в листопаді сягнув майже 600 млрд рублів ($8,2 млрд).


https://forbes.ua/money/u-2023-naftogaz ... 2023-10874
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

чекати літа, щоб купити долари?
бо взимку долар завжди дорогий був останні 10 років
а десь в середині квітня долар був самий дешевий
а вже починаючи з серпня вересня він починав зростати (це не стосується 2019 року)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

натрапив на сайті НБУ на цікаві дані по купівлі продажу населенням СКВ
до вашої уваги:
Зображення

сайт https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-cur ... 31.01.2023
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:17

  Yuri_61 написав:чекати літа, щоб купити долари?
бо взимку долар завжди дорогий був останні 10 років
а десь в середині квітня долар був самий дешевий
а вже починаючи з серпня вересня він починав зростати (це не стосується 2019 року)

хто не купив зараз ПА40 (ПА37.4 на конвертдепо) буде шкодувати
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 02:21

  Yuri_61 написав:натрапив на сайті НБУ на цікаві дані по купівлі продажу населенням СКВ
до вашої уваги:
Зображення

сайт https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-cur ... 31.01.2023

Вполне реальный график.
Семьи бойцов скупают нал по нарастающей.
antey1969
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