Yuri_61 Моя стратегія, яка не підводить 30 років: купувати $ завжди, коли
1. Курс стабільний кілька тижнів
2. Є зайві гривні, які не потрібні хоча б рік.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 07:41
Yuri_61 Моя стратегія, яка не підводить 30 років: купувати $ завжди, коли
1. Курс стабільний кілька тижнів
2. Є зайві гривні, які не потрібні хоча б рік.
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