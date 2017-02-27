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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10219102201022110222

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 69
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
9%
6
40,50-41,00
30%
21
41,00-41,50
26%
18
41,50-42,00
12%
8
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
6%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 07:41

Yuri_61 Моя стратегія, яка не підводить 30 років: купувати $ завжди, коли
1. Курс стабільний кілька тижнів
2. Є зайві гривні, які не потрібні хоча б рік.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:45

За даними НБУ, обсяг ОВДП в обігу в 2022 році збільшився на 323,85 млрд грн (+30,7%) - до 1 трлн 378,3 млрд грн.

При цьому ОВДП-портфель Нацбанку збільшився на 391,9 млрд грн (+125,4%) - до 704,5 млрд грн.

Банки скоротили свій ОВДП-портфель на 64,2 млрд грн (-11,8%) - до 478,95 млрд грн.

ОВДП-портфель юросіб зріс на 24 млрд грн (+29,2%) - до 106,4 млрд грн.

Територіальні громади збільшили свій ОВДП-портфель у 23 рази - до 1,77 млрд грн.

ОВДП-портфель фізосіб зріс на 5 млрд грн (+20,1%) - до 29,9 млрд грн.

Нерезиденти зменшили свій ОВДП-портфель на 34,6 млрд грн (-37,9%) до 56,75 млрд грн.

НБУ констатує, що від початку повномасштабної війни і до 31 грудня 2022 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 152 390,6 млн грн, 1 929,0 млн дол та 977,3 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за аналогічний період спрямовано 213 337,7 млн грн, 2 793,3 млн дол та 662,6 млн євро.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:59

  Дюрі-бачі написав:Yuri_61 Моя стратегія, яка не підводить 30 років: купувати $ завжди, коли
1. Курс стабільний кілька тижнів
2. Є зайві гривні, які не потрібні хоча б рік.

Чому не інші валюти?
Investor_K
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