Yuri_61 Моя стратегія, яка не підводить 30 років: купувати $ завжди, коли
1. Курс стабільний кілька тижнів
2. Є зайві гривні, які не потрібні хоча б рік.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 07:41
Yuri_61 Моя стратегія, яка не підводить 30 років: купувати $ завжди, коли
1. Курс стабільний кілька тижнів
2. Є зайві гривні, які не потрібні хоча б рік.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:45
За даними НБУ, обсяг ОВДП в обігу в 2022 році збільшився на 323,85 млрд грн (+30,7%) - до 1 трлн 378,3 млрд грн.
При цьому ОВДП-портфель Нацбанку збільшився на 391,9 млрд грн (+125,4%) - до 704,5 млрд грн.
Банки скоротили свій ОВДП-портфель на 64,2 млрд грн (-11,8%) - до 478,95 млрд грн.
ОВДП-портфель юросіб зріс на 24 млрд грн (+29,2%) - до 106,4 млрд грн.
Територіальні громади збільшили свій ОВДП-портфель у 23 рази - до 1,77 млрд грн.
ОВДП-портфель фізосіб зріс на 5 млрд грн (+20,1%) - до 29,9 млрд грн.
Нерезиденти зменшили свій ОВДП-портфель на 34,6 млрд грн (-37,9%) до 56,75 млрд грн.
НБУ констатує, що від початку повномасштабної війни і до 31 грудня 2022 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 152 390,6 млн грн, 1 929,0 млн дол та 977,3 млн євро.
На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за аналогічний період спрямовано 213 337,7 млн грн, 2 793,3 млн дол та 662,6 млн євро.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:59
Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:00
Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:39
Вибачте, є якась мрія ? Чи просто передати спадкоємцям ? Як Ви собі бачите долю цих коштів ? Тридцять років Ви вже купуєте, ну нехай почали в кращому випадку в 20, хоча наврядчи, тобто вам за 50.
Я розумію, що є залишки і хочеться їх зберегти. Просто на горизонті десятків років звучить так, наче Ви є головним постачальником тих самих запліснявілих доларів.
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