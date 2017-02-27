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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:38
Колись, дядя Саша на цій гілці, виказував про начебто якийсь фактор для валюти "від Маланки до Василя". Існує щось таке?
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kulikrom
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:48
kulikrom написав:Колись, дядя Саша на цій гілці, виказував про начебто якийсь фактор для валюти "від Маланки до Василя". Існує щось таке?
При ДС бувало 2 рази
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 06 січ, 2023 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:49
Игорь написав: Дюрі-бачі написав:
...на горизонті десятків років ....
Вибачте, є якась мрія ? Чи просто передати спадкоємцям ? Як Ви собі бачите долю цих коштів ? Тридцять років Ви вже купуєте, ну нехай почали в кращому випадку в 20, хоча наврядчи, тобто вам за 50.
Я розумію, що є залишки і хочеться їх зберегти. Просто на горизонті десятків років звучить так, наче Ви є головним постачальником тих самих запліснявілих доларів.
Можливо просто недоречно підібране слово, а я доколупуюсь ?
Если 50 то до пенсии как раз лет 10.
Что бы потом жить еще лет 20 более менее прилично, надо как-то сохранить 250-500 тыс usd.
Если еще детям останется. Замечательно. Но не обязательно. Если они к тому времени не научатся самостоятельно стоять на ногах, то ваши деньги им особо и не помогут.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:53
Игорь почав збирати з трьох років. Щодо мрій: був в мене період 17-18 роках, коли довелося жити на одну зарплату, тому чітко розумію що не хочу через 25-30 років жити на одну пенсію.
Які мільйони, поки десятки тисяч...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 06 січ, 2023 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:53
Игорь написав:Ви є головним постачальником тих самих запліснявілих доларів.
Он хто скупив усі доляри!
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:54
Дюрі-бачі написав:Игорь почав збирати з трьох років. Щодо мрій: був в мене період 17-18 роках, коли довелося жити на одну зарплату, тому чітко розумію що не хочу через 25-30 років жити на одну пенсію.
Які мільйони, поки десятки тисяч...
Дивлячись яка зарплата. І яка пенсія.
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