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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10221102221022310224>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 70
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
9%
6
40,50-41,00
30%
21
41,00-41,50
27%
19
41,50-42,00
11%
8
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
6%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:38

Мольфарство

Колись, дядя Саша на цій гілці, виказував про начебто якийсь фактор для валюти "від Маланки до Василя". Існує щось таке?
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

kulikrom написав:Колись, дядя Саша на цій гілці, виказував про начебто якийсь фактор для валюти "від Маланки до Василя". Існує щось таке?
При ДС бувало 2 рази
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 06 січ, 2023 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:49

  Игорь написав:
  Дюрі-бачі написав:...на горизонті десятків років ....

Вибачте, є якась мрія ? Чи просто передати спадкоємцям ? Як Ви собі бачите долю цих коштів ? Тридцять років Ви вже купуєте, ну нехай почали в кращому випадку в 20, хоча наврядчи, тобто вам за 50.
Я розумію, що є залишки і хочеться їх зберегти. Просто на горизонті десятків років звучить так, наче Ви є головним постачальником тих самих запліснявілих доларів.
Можливо просто недоречно підібране слово, а я доколупуюсь ?


Если 50 то до пенсии как раз лет 10.
Что бы потом жить еще лет 20 более менее прилично, надо как-то сохранить 250-500 тыс usd.
Если еще детям останется. Замечательно. Но не обязательно. Если они к тому времени не научатся самостоятельно стоять на ногах, то ваши деньги им особо и не помогут.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:53

Игорь почав збирати з трьох років. Щодо мрій: був в мене період 17-18 роках, коли довелося жити на одну зарплату, тому чітко розумію що не хочу через 25-30 років жити на одну пенсію.
Які мільйони, поки десятки тисяч...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 06 січ, 2023 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь написав:Ви є головним постачальником тих самих запліснявілих доларів.

Он хто скупив усі доляри!
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:Игорь почав збирати з трьох років. Щодо мрій: був в мене період 17-18 роках, коли довелося жити на одну зарплату, тому чітко розумію що не хочу через 25-30 років жити на одну пенсію.
Які мільйони, поки десятки тисяч...
Дивлячись яка зарплата. І яка пенсія.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:59

Ромасик зараз зарплата доцента ~450$, а пенсія буде менше 1/2 зарплати...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

чим пояснити осатаніле (іншого вислову важко підібрати і не знайдеш) зниження курсу бакса відразу після НР?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:25

Запорожье
40,70/40,90
42,20/42,50
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:27

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................06.01.2023..........09.01.2023
дата розрахунку................05.01.2023...........06.01.2023
Євро...................................38,7773................38,3733...-1.04%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0494 (вчера 1.0604)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.57 (вчера 104.36)
Вчера днем доллар резко прибавил около 1%. Ночь простоял спокойно, а рано утром начался менее резкий, но весьма уверенный рост, который продолжается до сих пор. Сейчас уже находимся в районе максимума месячной давности.

  Aps написав:Если еще детям останется. Замечательно. Но не обязательно.

Из завещания: "Все свои деньги, находясь в здравом уме и твердой памяти, я потратил" :)
Сибарит
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