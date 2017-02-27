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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:38
Мольфарство
Колись, дядя Саша на цій гілці, виказував про начебто якийсь фактор для валюти "від Маланки до Василя". Існує щось таке?
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
При ДС бувало 2 рази
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 06 січ, 2023 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:49
Если 50 то до пенсии как раз лет 10.
Что бы потом жить еще лет 20 более менее прилично, надо как-то сохранить 250-500 тыс usd.
Если еще детям останется. Замечательно. Но не обязательно. Если они к тому времени не научатся самостоятельно стоять на ногах, то ваши деньги им особо и не помогут.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:53
Игорь почав збирати з трьох років. Щодо мрій: був в мене період 17-18 роках, коли довелося жити на одну зарплату, тому чітко розумію що не хочу через 25-30 років жити на одну пенсію.
Які мільйони, поки десятки тисяч...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 06 січ, 2023 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Он хто скупив усі доляри!
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Дивлячись яка зарплата. І яка пенсія.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:59
Ромасик зараз зарплата доцента ~450$, а пенсія буде менше 1/2 зарплати...
Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
чим пояснити осатаніле (іншого вислову важко підібрати і не знайдеш) зниження курсу бакса відразу після НР?
Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:27
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................06.01.2023..........09.01.2023
дата розрахунку................05.01.2023...........06.01.2023
Євро...................................38,7773................38,3733...-1.04%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0494 (вчера 1.0604)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.57 (вчера 104.36)
Вчера днем доллар резко прибавил около 1%. Ночь простоял спокойно, а рано утром начался менее резкий, но весьма уверенный рост, который продолжается до сих пор. Сейчас уже находимся в районе максимума месячной давности.
Из завещания: "Все свои деньги, находясь в здравом уме и твердой памяти, я потратил"
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