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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10221102221022310224

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 70
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
9%
6
40,50-41,00
30%
21
41,00-41,50
27%
19
41,50-42,00
11%
8
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
6%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:34

  Дюрі-бачі написав:Ромасик зараз зарплата доцента ~450$, а пенсія буде менше 1/2 зарплати...

Це з власного досвіду?
Зараз доценти на руки отримують до 400$, це ще при стажі і т.д. Тільки КНУ, КПІ і в окремих випадках рідко інші мають побільше. На пенсію здебільшого виходять до 6000 грн. Наукову пенсію фактично знівелювали нововведеннями.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:02

  Дюрі-бачі написав:Ромасик зараз зарплата доцента ~450$, а пенсія буде менше 1/2 зарплати...

наспраді пенсія доівнює в кразщому випадку 35%
це математика і формула розрахунку пенсії.

причому, це перший рік таке співвідношення, а чим далі, то і 1 до 4 це в кращому випадку)
пенсія в Україні - (не суддів і прокурорів) - це щоб не здохнути з голоду і оплатити комуналку і труси собі купити одні на рік
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

завжди потрібно йти проти ринку
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:09

  Yuri_61 написав:пенсія в Україні - (не суддів і прокурорів) - це щоб не здохнути з голоду і оплатити комуналку і труси собі купити одні на рік

Для пенсіонерів є субсидії, які працюють.

Не працює, коли до пенсіонерки реєструються всі хитрозроблені діточки. Але як пенсіонерка, свого часу, робила діточок, то так воно і відбувається

То не кажи те, про що ти не маєшь жодної уяви
pesikot
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