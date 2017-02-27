Це з власного досвіду?
Зараз доценти на руки отримують до 400$, це ще при стажі і т.д. Тільки КНУ, КПІ і в окремих випадках рідко інші мають побільше. На пенсію здебільшого виходять до 6000 грн. Наукову пенсію фактично знівелювали нововведеннями.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:34
Це з власного досвіду?
Зараз доценти на руки отримують до 400$, це ще при стажі і т.д. Тільки КНУ, КПІ і в окремих випадках рідко інші мають побільше. На пенсію здебільшого виходять до 6000 грн. Наукову пенсію фактично знівелювали нововведеннями.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:02
наспраді пенсія доівнює в кразщому випадку 35%
це математика і формула розрахунку пенсії.
причому, це перший рік таке співвідношення, а чим далі, то і 1 до 4 це в кращому випадку)
пенсія в Україні - (не суддів і прокурорів) - це щоб не здохнути з голоду і оплатити комуналку і труси собі купити одні на рік
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
завжди потрібно йти проти ринку
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:09
Для пенсіонерів є субсидії, які працюють.
Не працює, коли до пенсіонерки реєструються всі хитрозроблені діточки. Але як пенсіонерка, свого часу, робила діточок, то так воно і відбувається
То не кажи те, про що ти не маєшь жодної уяви
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