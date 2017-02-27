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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10222102231022410225>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 71
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
8%
6
40,50-41,00
30%
21
41,00-41,50
28%
20
41,50-42,00
11%
8
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
6%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:34

  Дюрі-бачі написав:Ромасик зараз зарплата доцента ~450$, а пенсія буде менше 1/2 зарплати...

Це з власного досвіду?
Зараз доценти на руки отримують до 400$, це ще при стажі і т.д. Тільки КНУ, КПІ і в окремих випадках рідко інші мають побільше. На пенсію здебільшого виходять до 6000 грн. Наукову пенсію фактично знівелювали нововведеннями.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:02

  Дюрі-бачі написав:Ромасик зараз зарплата доцента ~450$, а пенсія буде менше 1/2 зарплати...

наспраді пенсія доівнює в кразщому випадку 35%
це математика і формула розрахунку пенсії.

причому, це перший рік таке співвідношення, а чим далі, то і 1 до 4 це в кращому випадку)
пенсія в Україні - (не суддів і прокурорів) - це щоб не здохнути з голоду і оплатити комуналку і труси собі купити одні на рік
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

завжди потрібно йти проти ринку
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:09

  Yuri_61 написав:пенсія в Україні - (не суддів і прокурорів) - це щоб не здохнути з голоду і оплатити комуналку і труси собі купити одні на рік

Для пенсіонерів є субсидії, які працюють.

Не працює, коли до пенсіонерки реєструються всі хитрозроблені діточки. Але як пенсіонерка, свого часу, робила діточок, то так воно і відбувається

То не кажи те, про що ти не маєшь жодної уяви
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:01

  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Игорь почав збирати з трьох років. Щодо мрій: був в мене період 17-18 роках, коли довелося жити на одну зарплату, тому чітко розумію що не хочу через 25-30 років жити на одну пенсію.
Які мільйони, поки десятки тисяч...
Дивлячись яка зарплата. І яка пенсія.

Побажання щастя:
Щоп ти жив на одну зарплату (с)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

трохи цікавих цифр. сьогодні або на форумі, або десь ще пройшла фраза про грошові агрегати Китаю.

на листопад 2022 Китай:
М0 - 9 970 ярдів юаней або 1 455 ярдів дол
М1 - 66 700 ярдів юаней або 9 733 ярдів дол
М2 - 264 700 ярдів юаней або 38 627 ярдів дол

США
М0 - 2 293 ярдів дол
М1 - 19 933 ярдів дол
М2 - 21 352 ярдів дол

ще було би цікаво порівняти грошову базу, але по США - це 5 419 ярдів дол, а по Китаю не знайшов.

відразу попереджу, що можливо й не коректно порівнювати, але...

мої думки:
- готівкових юаней у Китаї не набагато менше, ніж доларів по всьому світу.
- М2 у Китаї майже вдвічі більший, ніж у США - уявляєте, який розмір бульбашок?
- розрив між М1 та М2, як на мене, обіцяє власникам строкових депозитів сюрприз при намаганні їх зняти колись у майбутньому

до речі, в цій ситуації винен й такий колосальний профіцит зовнішньої торгівлі. коли в країну попадає набагато більше валюти, ніж витрачається, це теж призводить до суттєвої емісії, але вже під наявну валюту.

якось так 8)

ps до речі, хтось знає, чи є в США аналог наших депосертифікатів НБУ?
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 06 січ, 2023 17:05, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:04

  pesikot написав:
  Yuri_61 написав:пенсія в Україні - (не суддів і прокурорів) - це щоб не здохнути з голоду і оплатити комуналку і труси собі купити одні на рік

Для пенсіонерів є субсидії, які працюють.

Не працює, коли до пенсіонерки реєструються всі хитрозроблені діточки. Але як пенсіонерка, свого часу, робила діточок, то так воно і відбувається

То не кажи те, про що ти не маєшь жодної уяви

Сам на субсидіях, чи наробив діточок?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:06

  Shaman написав:трохи цікавих цифр. сьогодні або на форумі, або десь ще пройшла фраза про грошові агрегати Китаю.

на листопад 2022 Китай:
М0 - 9 970 ярдів юаней або 1 455 ярдів дол
М1 - 66 700 ярдів юаней або 9 733 ярдів дол
М2 - 264 700 ярдів юаней або 38 627 ярдів дол

США
М0 - 2 293 ярдів дол
М1 - 19 933 ярдів дол
М2 - 21 352 ярдів дол

ще було би цікаво порівняти грошову базу, але по США - це 5 419 ярдів дол, а по Китаю не знайшов.

відразу попереджу, що можливо й не коректно порівнювати, але...

мої думки:
- готівкових юаней у Китаї не набагато менше, ніж доларів по всьому світу.
- М2 у Китаї майже вдвічі більший, ніж у США - уявляєте, який розмір бульбашок?
- розрив між М1 та М2, як на мене, обіцяє власникам строкових депозитів сюрприз при намаганні їх зняти.

до речі, в цій ситуації винен й такий колосальний профіцит зовнішньої торгівлі. коли в країну попадає набагато більше валюти, ніж витрачається, це теж призводить до суттєвої емісії, але вже під наявну валюту.

якось так

Десь недавно бачив (мабуть в ютюбера), що Греція до кризи мала ріст боргу 600%, а Китаї аж 2900%.
Колос на глиняних ногах, до того, кредитних
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:- М2 у Китаї майже вдвічі більший, ніж у США - уявляєте, який розмір бульбашок?

Если срочные депозиты считать пузырями, от фондового рынка вообще придется прятаться под кроватью :)

Я не уверен, что имеет смысл так напрямую сравнивать показатели из двух разных миров. Это нам ни о чем не скажет, здоровье экономик мы так не оценим. Я даже не уверен, что они считаются по похожим методикам.
Насколько я знаю, срочные вклады - не самое популярное развлечение в США. Там много игрушек интереснее. Про Китай я не знаю вообще ничего, но могу допустить меньшие объемы экономических свобод и, соответственно, меньшее количество альтернатив депозитам. Вот и хранят они деньги в сберегательной кассе.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:31

  Yuri_61 написав:
  Дюрі-бачі написав:Ромасик зараз зарплата доцента ~450$, а пенсія буде менше 1/2 зарплати...

наспраді пенсія доівнює в кразщому випадку 35%
це математика і формула розрахунку пенсії.

причому, це перший рік таке співвідношення, а чим далі, то і 1 до 4 це в кращому випадку)
пенсія в Україні - (не суддів і прокурорів) - це щоб не здохнути з голоду і оплатити комуналку і труси собі купити одні на рік


Не переймайтеся, після війни слово пенсія буде вилучене з обороту)
Izya Cy
 
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