Сибарит написав:
Если срочные депозиты считать пузырями, от фондового рынка вообще придется прятаться под кроватью
Я не уверен, что имеет смысл так напрямую сравнивать показатели из двух разных миров. Это нам ни о чем не скажет, здоровье экономик мы так не оценим. Я даже не уверен, что они считаются по похожим методикам.
Насколько я знаю, срочные вклады - не самое популярное развлечение в США. Там много игрушек интереснее. Про Китай я не знаю вообще ничего, но могу допустить меньшие объемы экономических свобод и, соответственно, меньшее количество альтернатив депозитам. Вот и хранят они деньги в сберегательной кассе.
тут справа в іншому. М0 приблизно дорівнює, грошова база я гадаю теж. але таке велике значення М2 опосередковано каже про нереальний розмір закредитованості, набагато більше, ніж у США. в борг можна жити гарно, але до деякого часу.
з одного боку я попереджав, що порівняння умовне
з іншого - в Китаї вже багато накопичилося проблем, й це просто додаткова ознака цього.
подивимось.