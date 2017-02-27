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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10222102231022410225

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 71
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
8%
6
40,50-41,00
30%
21
41,00-41,50
28%
20
41,50-42,00
11%
8
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
6%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:33

  Сибарит написав:
  Shaman написав:- М2 у Китаї майже вдвічі більший, ніж у США - уявляєте, який розмір бульбашок?

Если срочные депозиты считать пузырями, от фондового рынка вообще придется прятаться под кроватью :)

Я не уверен, что имеет смысл так напрямую сравнивать показатели из двух разных миров. Это нам ни о чем не скажет, здоровье экономик мы так не оценим. Я даже не уверен, что они считаются по похожим методикам.
Насколько я знаю, срочные вклады - не самое популярное развлечение в США. Там много игрушек интереснее. Про Китай я не знаю вообще ничего, но могу допустить меньшие объемы экономических свобод и, соответственно, меньшее количество альтернатив депозитам. Вот и хранят они деньги в сберегательной кассе.

тут справа в іншому. М0 приблизно дорівнює, грошова база я гадаю теж. але таке велике значення М2 опосередковано каже про нереальний розмір закредитованості, набагато більше, ніж у США. в борг можна жити гарно, але до деякого часу.

з одного боку я попереджав, що порівняння умовне ;)
з іншого - в Китаї вже багато накопичилося проблем, й це просто додаткова ознака цього.

подивимось.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:51

  edvardd написав:Запорожье
40,70/40,90
42,20/42,50


О, можу відкупити єврік і вийти в нуль (:
Але ж маю бажання ще щось заробити.
Почекати ще тиждень чи вийти в нуль, як панство гадає?
Amat
 
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