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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:02
Дюрі-бачі написав:Ромасик
зараз зарплата доцента ~450$, а пенсія буде менше 1/2 зарплати...
наспраді пенсія доівнює в кразщому випадку 35%
це математика і формула розрахунку пенсії.
причому, це перший рік таке співвідношення, а чим далі, то і 1 до 4 це в кращому випадку)
пенсія - (не суддів і прокурорів) - це щоб не здохнути з голоду і оплатити комуналку і труси собі купити одні на рік
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 06 січ, 2023 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:09
завжди потрібно йти проти ринку
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:09
Yuri_61 написав:
пенсія в Україні - (не суддів і прокурорів) - це щоб не здохнути з голоду і оплатити комуналку і труси собі купити одні на рік
Для пенсіонерів є субсидії, які працюють.
Не працює, коли до пенсіонерки реєструються всі хитрозроблені діточки. Але як пенсіонерка, свого часу, робила діточок, то так воно і відбувається
То не кажи те, про що ти не маєшь жодної уяви
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:01
Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Игорь почав збирати з трьох років. Щодо мрій: був в мене період 17-18 роках, коли довелося жити на одну зарплату, тому чітко розумію що не хочу через 25-30 років жити на одну пенсію.
Які мільйони, поки десятки тисяч...
Дивлячись яка зарплата. І яка пенсія.
Побажання щастя:
Щоп ти жив на одну зарплату (с)
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:03
трохи цікавих цифр. сьогодні або на форумі, або десь ще пройшла фраза про грошові агрегати Китаю.
на листопад 2022 Китай:
М0 - 9 970 ярдів юаней або 1 455
ярдів дол
М1 - 66 700 ярдів юаней або 9 733
ярдів дол
М2 - 264 700 ярдів юаней або 38 627
ярдів дол
США
М0 - 2 293
ярдів дол
М1 - 19 933
ярдів дол
М2 - 21 352
ярдів дол
ще було би цікаво порівняти грошову базу, але по США - це 5 419
ярдів дол, а по Китаю не знайшов.
відразу попереджу, що можливо й не коректно порівнювати, але...
мої думки:
- готівкових юаней у Китаї не набагато менше, ніж доларів по всьому світу.
- М2 у Китаї майже вдвічі більший, ніж у США - уявляєте, який розмір бульбашок?
- розрив між М1 та М2, як на мене, обіцяє власникам строкових депозитів сюрприз при намаганні їх зняти колись у майбутньому
до речі, в цій ситуації винен й такий колосальний профіцит зовнішньої торгівлі. коли в країну попадає набагато більше валюти, ніж витрачається, це теж призводить до суттєвої емісії, але вже під наявну валюту.
якось так
ps до речі, хтось знає, чи є в США аналог наших депосертифікатів НБУ?
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 06 січ, 2023 17:05, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:06
Shaman написав:
трохи цікавих цифр. сьогодні або на форумі, або десь ще пройшла фраза про грошові агрегати Китаю.
на листопад 2022 Китай:
М0 - 9 970 ярдів юаней або 1 455 ярдів дол
М1 - 66 700 ярдів юаней або 9 733 ярдів дол
М2 - 264 700 ярдів юаней або 38 627 ярдів дол
США
М0 - 2 293 ярдів дол
М1 - 19 933 ярдів дол
М2 - 21 352 ярдів дол
ще було би цікаво порівняти грошову базу, але по США - це 5 419 ярдів дол, а по Китаю не знайшов.
відразу попереджу, що можливо й не коректно порівнювати, але...
мої думки:
- готівкових юаней у Китаї не набагато менше, ніж доларів по всьому світу.
- М2 у Китаї майже вдвічі більший, ніж у США - уявляєте, який розмір бульбашок?
- розрив між М1 та М2, як на мене, обіцяє власникам строкових депозитів сюрприз при намаганні їх зняти.
до речі, в цій ситуації винен й такий колосальний профіцит зовнішньої торгівлі. коли в країну попадає набагато більше валюти, ніж витрачається, це теж призводить до суттєвої емісії, але вже під наявну валюту.
якось так
Десь недавно бачив (мабуть в ютюбера), що Греція до кризи мала ріст боргу 600%, а Китаї аж 2900%.
Колос на глиняних ногах, до того, кредитних
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:24
Shaman написав:
- М2 у Китаї майже вдвічі більший, ніж у США - уявляєте, який розмір бульбашок?
Если срочные депозиты считать пузырями, от фондового рынка вообще придется прятаться под кроватью
Я не уверен, что имеет смысл так напрямую сравнивать показатели из двух разных миров. Это нам ни о чем не скажет, здоровье экономик мы так не оценим. Я даже не уверен, что они считаются по похожим методикам.
Насколько я знаю, срочные вклады - не самое популярное развлечение в США. Там много игрушек интереснее. Про Китай я не знаю вообще ничего, но могу допустить меньшие объемы экономических свобод и, соответственно, меньшее количество альтернатив депозитам. Вот и хранят они деньги в сберегательной кассе.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:33
Сибарит написав: Shaman написав:
- М2 у Китаї майже вдвічі більший, ніж у США - уявляєте, який розмір бульбашок?
Если срочные депозиты считать пузырями, от фондового рынка вообще придется прятаться под кроватью
Я не уверен, что имеет смысл так напрямую сравнивать показатели из двух разных миров. Это нам ни о чем не скажет, здоровье экономик мы так не оценим. Я даже не уверен, что они считаются по похожим методикам.
Насколько я знаю, срочные вклады - не самое популярное развлечение в США. Там много игрушек интереснее. Про Китай я не знаю вообще ничего, но могу допустить меньшие объемы экономических свобод и, соответственно, меньшее количество альтернатив депозитам. Вот и хранят они деньги в сберегательной кассе.
тут справа в іншому. М0 приблизно дорівнює, грошова база я гадаю теж. але таке велике значення М2 опосередковано каже про нереальний розмір закредитованості, набагато більше, ніж у США. в борг можна жити гарно, але до деякого часу.
з одного боку я попереджав, що порівняння умовне
з іншого - в Китаї вже багато накопичилося проблем, й це просто додаткова ознака цього.
подивимось.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:51
edvardd написав:
Запорожье
40,70/40,90
42,20/42,50
О, можу відкупити єврік і вийти в нуль (:
Але ж маю бажання ще щось заробити.
Почекати ще тиждень чи вийти в нуль, як панство гадає?
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:08
Ой+ написав:
Це з власного досвіду?
Так з власного. Можливо розбіжність в тому, що я порахував $ по курсу клубу 100к і розкинув тринадцяту зарплату по місяцях...
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