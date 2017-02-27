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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:32
а чого це моцьковський фуфль не знецінився, як гривня?
Висновок: санкції не дієві. Запад заграє з пупкіним.
Санкції не діють.
Бо якби діяли, то уряд любої країни в умовах санкцій вимушений безальтернативно девальвувати свою національну валюту як мінімум, у два рази.
Що, многоходовочнік і прєзік всєго міра знову всіх обіграв?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 06 січ, 2023 20:46, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:40
Yuri_61 Москалі за 8 років зібрали 700 млрд. $. Поки ще є ЗВР - курс можуть тримати.
Та й санкції тільки починають по трохи працювати, щось суттєве тільки з грудня.
За моїми оцінками курс полетить в 2024р., але сподіваюсь, що москалі зроблять ще кілька геніальних рішень рівня підриву північного потоку і спалять резерв швидше.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:44
Мабуть, курс цього місяця буде +/-стабільним... - до 42, думаю, що не дійдемо))
vitaliian написав:
захватить Бахмут, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои
Соснуть вони, а не захватять Бахмут!
Тут явно наша перевага чується і чулась ще з першого дня, від коли я приїхав...
100500 одиниць різнокалібрної закордонної техніки нагнали... - та тут хіба що "повномасштабний пункт утилізації чмобіків" відкрили
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:48
Yuri_61 написав:
а чого це моцьковський фуфль не знецінився, як гривня?
Висновок: санкції не дієві. Запад заграє з пупкіним.
А що основний ефект мало бути знецінення?
Валята ще є і поступає, а витрачати ні на що. Імпорт один їм закрили, другий самі собі заборонили. Так і виходить, що:
І таких прикладів чимало. Ціни виросли неслабо безвідносно до курсу.
Як у панства з колядниками?
Приємно вражений активністю.
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