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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10222102231022410225

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 72
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
8%
6
40,50-41,00
29%
21
41,00-41,50
28%
20
41,50-42,00
11%
8
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
6%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
4%
3
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а чого це моцьковський фуфль не знецінився, як гривня?
Висновок: санкції не дієві. Запад заграє з пупкіним.
Санкції не діють.
Бо якби діяли, то уряд любої країни в умовах санкцій вимушений безальтернативно девальвувати свою національну валюту як мінімум, у два рази.
Що, многоходовочнік і прєзік всєго міра знову всіх обіграв?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 січ, 2023 20:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:40

Yuri_61 Москалі за 8 років зібрали 700 млрд. $. Поки ще є ЗВР - курс можуть тримати.
Та й санкції тільки починають по трохи працювати, щось суттєве тільки з грудня.
За моїми оцінками курс полетить в 2024р., але сподіваюсь, що москалі зроблять ще кілька геніальних рішень рівня підриву північного потоку і спалять резерв швидше.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:44

Свято наближається!©)))

Мабуть, курс цього місяця буде +/-стабільним... - до 42, думаю, що не дійдемо))
  vitaliian написав: захватить Бахмут, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои

Соснуть вони, а не захватять Бахмут!
Тут явно наша перевага чується і чулась ще з першого дня, від коли я приїхав...

100500 одиниць різнокалібрної закордонної техніки нагнали... - та тут хіба що "повномасштабний пункт утилізації чмобіків" відкрили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:48

  Yuri_61 написав:а чого це моцьковський фуфль не знецінився, як гривня?
Висновок: санкції не дієві. Запад заграє з пупкіним.

А що основний ефект мало бути знецінення?
Валята ще є і поступає, а витрачати ні на що. Імпорт один їм закрили, другий самі собі заборонили. Так і виходить, що:
Стала відома ціна "Москвич-3" на російському ринку. Кросовер виявився дуже дорогим, як для китайської моделі – від 1,97 млн рублів ($28 000). Про це повідомляється на офіційному сайті бренду. https://focus.ua/uk/auto/541802-novyy-k ... camry-foto

І таких прикладів чимало. Ціни виросли неслабо безвідносно до курсу.

Як у панства з колядниками?
Приємно вражений активністю.
Ой+
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