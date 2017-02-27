а чого це моцьковський фуфль не знецінився, як гривня? Висновок: санкції не дієві. Запад заграє з пупкіним. Санкції не діють. Бо якби діяли, то уряд любої країни в умовах санкцій вимушений безальтернативно девальвувати свою національну валюту як мінімум, у два рази. Що, многоходовочнік і прєзік всєго міра знову всіх обіграв?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 січ, 2023 20:46, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61 Москалі за 8 років зібрали 700 млрд. $. Поки ще є ЗВР - курс можуть тримати. Та й санкції тільки починають по трохи працювати, щось суттєве тільки з грудня. За моїми оцінками курс полетить в 2024р., але сподіваюсь, що москалі зроблять ще кілька геніальних рішень рівня підриву північного потоку і спалять резерв швидше.
Так з власного. Можливо розбіжність в тому, що я порахував $ по курсу клубу 100к і розкинув тринадцяту зарплату по місяцях...
Грят доцент без надбавок (сложность, напряженность) 14 тыщь. Оклад по ЕТС 9131 грн. С учетом повышения окладов по постановлению №36 доцента 10135,41 грн (=9131×1,11) Как правило, доцент имеет доплату за стаж (более 10 лет – 20%), доплату за научную степень 15% и ученое звание доцента 25%. Всего размер доплат – 60%. Следовательно, зарплата доцента = 10982,34×1,6 = 17571,74 грн. Зарплата "на руки" (без НДФЛ и военного сбора) = 17571,74×0,805 = 14144,69 грн. https://oblikbudget.com.ua/article/ru/5 ... ady-po-ets