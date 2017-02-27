RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10223102241022510226

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 75
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
8%
6
40,50-41,00
28%
21
41,00-41,50
27%
20
41,50-42,00
12%
9
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:ну буде 20 чи 25 к зарплати...

А ви скільки хотіли?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5643
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:
  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Игорь почав збирати з трьох років. Щодо мрій: був в мене період 17-18 роках, коли довелося жити на одну зарплату, тому чітко розумію що не хочу через 25-30 років жити на одну пенсію.
Які мільйони, поки десятки тисяч...
Дивлячись яка зарплата. І яка пенсія.

Побажання щастя:
Щоп ти жив на одну зарплату (с)
В вашому улюбленому совку були заборонені шабашки, тому і виникло це прислів'я. Зараз же простір для творчості необмежний. Відкриваєте власну школу, університет і платите там зарплати, які забажаєте.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5643
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:А ви скільки хотіли?
Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 29.07.22
Подякував: 24 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:
  Ромасик написав:А ви скільки хотіли?
Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5643
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:56

Запорожье
40,70/40,90
42,45/42,80
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8302
З нами з: 20.11.08
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2714 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:58

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  stryzhko написав:
Успіх написав:Соснуть вони, а не захватять Бахмут!
Тут явно наша перевага чується і чулась ще з першого дня, від коли я приїхав...

100500 одиниць різнокалібрної закордонної техніки нагнали... - та тут хіба що "повномасштабний пункт утилізації чмобіків" відкрили :mrgreen:

Тримайтеся. Сподіваємось, що і до Соледару техніка дістанеться...

Дякую, тримаємось!
Тут нам кажуть, що ще буде краще👍 (не хочу уточнювати що саме) - тож, є надія, що шанси в свинособак втриматись на теперішніх рубежах - наближаються до нуля!
Тож - мали вони взяти Бахмут, а візьмуть, як завжди, лише за щоку! :D :mrgreen: :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4260
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:01

  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:
  Ромасик написав:А ви скільки хотіли?
Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?

Його робота коштує 5000 Євро у Німеччині, 10000 дол.у США...
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3517
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

fler написав:
  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:[quote="5526727:Ромасик"]А ви скільки хотіли?
Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?

Його робота коштує 5000 Євро у Німеччині, 10000 дол.у США...[/quote]То робота німецького поофесора стільки коштує. Не українського.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5643
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:24

  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Ромасик зараз зарплата доцента ~450$, а пенсія буде менше 1/2 зарплати...
Значить до пенсії треба стати прохвесором

Якщо не брати до уваги топ-чинуш, які масово мають вчені звання та ступені, то професор ЗВО, що виходить на пенсію має до 7000 грн. Інша справа, що поки що професори рідко з настанням пенсійного віку відходять від справ і ще можуть деколи десятки років товктись якби на роботі. Знову ж таки пора переймати досвід ЄС, до якого якби йдемо і все ж таки обмежувати по віку. Бо 90-то чи більше річні професори також входять в конкретний маразм.
  fler написав:
  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?

Його робота коштує 5000 Євро у Німеччині, 10000 дол.у США...

Наші програмісти ввійшли у міжнародний розподіл праці. А на заході-сході вони отримують менше за лікаря, юриста чи дальнобійника.
Якщо би наші ЗВО були популярні на рівні оксфордів, то і зарплата могла би бути співставима. А так вартість внутрішніх освітніх послуг ніяк не дає можливості зарплати 5000 євро, так як і економіка не дає можливості 4000 доларів вчителям.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5554
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:53

  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 3 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 1 077 650 374,64 грн.
Из них:
- до 05.07.2023 - 182 дн. - размещение не состоялось;
- до 14.02.2024 - 408 дн. - размещение не состоялось;
- до 30.10.2024 - 665 дн. - 19.5% - 600 374,64 грн;
- до 07.08.2024 - 581 дн. - 19.25% - 1 077 050 000,00 грн.
После праздников еще никто не раскачался. Была только одна вменяемая заявка на приличную сумму, которая и была удовлетворена вместе с парой мелких. Интерес, если одну заявку можно назвать интересом, вызвало только первичное размещение.
Судя по достаточно скудному ассортименту предложенных бумаг, на большее никто и не рассчитывал.

Вітаю!
Ви були праві. Та й думаю ще один фактор вплинув.
Цитата: "Наступного тижня вступають в дію нові нормативи резервування. Банки повинні будуть тримати в резервах замість поточних майже 70 млрд суму приблизно вдвічі більшу. Але половину резервів можна буде формувати за рахунок ОВДП.
Сьогодні Нацбанк оголосив, які саме випуски дозволятиме зараховувати у резерви. Поки що це аж один випуск UA4000227045 із погашенням в серпні 2024. Мінфін вперше його розмістив цього тижня на досить невелику суму трохи більше 1 млрд грн.
Наступний тиждень обіцяє бути дуже цікавим. Схоже, ми побачимо досить значний попит на черговому аукціоні. Та й цифри по ліквідності банківської системи різко змінюватимуться." (Михайло Демків).
Тепер цікаво:
-Яка буде дохідність?
-Чи вистачить попиту, щоб відмовитись від емісії, чи НБУ потрібно буде додатково "стимулювати" банки. (для прикладу ще збільшивши % в резервах яким можна "закрити" за допомогою ОВДП)?
-Як відреагують банки із іноземним капіталом?
Realist
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2298 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 10223102241022510226
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: oblik2008 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3179, 3180, 3181
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31802 35348118
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 19:56
Rack
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12609636
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22879527
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.