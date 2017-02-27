|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 січ, 2023 09:29
flyman написав: Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Игорь почав збирати з трьох років. Щодо мрій: був в мене період 17-18 роках, коли довелося жити на одну зарплату, тому чітко розумію що не хочу через 25-30 років жити на одну пенсію.
Які мільйони, поки десятки тисяч...
Дивлячись яка зарплата. І яка пенсія.
Побажання щастя:
Щоп ти жив на одну зарплату (с)
В вашому улюбленому совку були заборонені шабашки, тому і виникло це прислів'я. Зараз же простір для творчості необмежний. Відкриваєте власну школу, університет і платите там зарплати, які забажаєте.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5643
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1338 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 січ, 2023 09:31
Ромасик написав:
А ви скільки хотіли?
Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 січ, 2023 09:56
Запорожье
40,70/40,90
42,45/42,80
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8302
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 2716 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 07 січ, 2023 09:58
stryzhko написав: Успіх написав:
Соснуть вони, а не захватять Бахмут!
Тут явно наша перевага чується і чулась ще з першого дня, від коли я приїхав...
100500 одиниць різнокалібрної закордонної техніки нагнали... - та тут хіба що "повномасштабний пункт утилізації чмобіків" відкрили
Тримайтеся. Сподіваємось, що і до Соледару техніка дістанеться...
Дякую, тримаємось!
Тут нам кажуть, що ще буде краще👍 (не хочу уточнювати що саме) - тож, є надія, що шанси в свинособак втриматись на теперішніх рубежах - наближаються до нуля!
Тож - мали вони взяти Бахмут, а візьмуть, як завжди, лише за щоку!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4260
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Суб 07 січ, 2023 10:01
Ромасик написав: Дюрі-бачі написав: Ромасик написав:
А ви скільки хотіли?
Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?
Його робота коштує 5000 Євро у Німеччині, 10000 дол.у США...
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3520
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1090 раз.
- Подякували: 1224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 січ, 2023 10:24
Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Ромасик зараз зарплата доцента ~450$, а пенсія буде менше 1/2 зарплати...
Значить до пенсії треба стати прохвесором
Якщо не брати до уваги топ-чинуш, які масово мають вчені звання та ступені, то професор ЗВО, що виходить на пенсію має до 7000 грн. Інша справа, що поки що професори рідко з настанням пенсійного віку відходять від справ і ще можуть деколи десятки років товктись якби на роботі. Знову ж таки пора переймати досвід ЄС, до якого якби йдемо і все ж таки обмежувати по віку. Бо 90-то чи більше річні професори також входять в конкретний маразм.
fler написав: Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?
Його робота коштує 5000 Євро у Німеччині, 10000 дол.у США...
Наші програмісти ввійшли у міжнародний розподіл праці. А на заході-сході вони отримують менше за лікаря, юриста чи дальнобійника.
Якщо би наші ЗВО були популярні на рівні оксфордів, то і зарплата могла би бути співставима. А так вартість внутрішніх освітніх послуг ніяк не дає можливості зарплати 5000 євро, так як і економіка не дає можливості 4000 доларів вчителям.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5554
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 865 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 січ, 2023 10:53
Сибарит написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 3 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 1 077 650 374,64
грн.
Из них:
- до 05.07.2023 - 182 дн. - размещение не состоялось;
- до 14.02.2024 - 408 дн. - размещение не состоялось;
- до 30.10.2024 - 665 дн. - 19.5% - 600 374,64 грн;
- до 07.08.2024 - 581 дн. - 19.25% - 1 077 050 000,00 грн.После праздников еще никто не раскачался
. Была только одна вменяемая заявка на приличную сумму, которая и была удовлетворена вместе с парой мелких. Интерес, если одну заявку можно назвать интересом, вызвало только первичное размещение.
Судя по достаточно скудному ассортименту предложенных бумаг, на большее никто и не рассчитывал.
Вітаю!
Ви були праві. Та й думаю ще один фактор вплинув.Цитата: "Наступного тижня вступають в дію нові нормативи резервування. Банки повинні будуть тримати в резервах замість поточних майже 70 млрд суму приблизно вдвічі більшу. Але половину резервів можна буде формувати за рахунок ОВДП.
Сьогодні Нацбанк оголосив, які саме випуски дозволятиме зараховувати у резерви. Поки що це аж один випуск UA4000227045 із погашенням в серпні 2024. Мінфін вперше його розмістив цього тижня на досить невелику суму трохи більше 1 млрд грн.
Наступний тиждень обіцяє бути дуже цікавим. Схоже, ми побачимо досить значний попит на черговому аукціоні. Та й цифри по ліквідності банківської системи різко змінюватимуться." (Михайло Демків).
Тепер цікаво:
-Яка буде дохідність?
-Чи вистачить попиту, щоб відмовитись від емісії, чи НБУ потрібно буде додатково "стимулювати" банки. (для прикладу ще збільшивши % в резервах яким можна "закрити" за допомогою ОВДП)?
-Як відреагують банки із іноземним капіталом?
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1483
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2298 раз.
- Подякували: 1776 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Суб 07 січ, 2023 11:03
Ромасик написав: fler написав: Ромасик написав:
Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?
Його робота коштує 5000 Євро у Німеччині, 10000 дол.у США...
То робота німецького поофесора стільки коштує. Не українського.
Нещодавно двоє професорів з НАНУ (до речі 70+) отримали міжнародне визнання за найточніший прогноз ВВП країни. Виявилося, що Україна стала єдиною країною, де найточніший прогноз ВВП дали саме вітчизняні експерти, у всіх інших країнах перемогли закордонні. Це означає, що в інших країнах їхні професори не спромоглися надати прогноз ВВП своєї країни точніше, ніж це зробили для них іноземці. Це, зокрема, про якість іноземних професорів
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3520
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1090 раз.
- Подякували: 1224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 січ, 2023 11:09
fler написав:
Нещодавно двоє професорів з НАНУ (до речі 70+) отримали міжнародне визнання за найточніший прогноз ВВП країни. Виявилося, що Україна стала єдиною країною, де найточніший прогноз ВВП дали саме вітчизняні експерти, у всіх інших країнах перемогли закордонні. Це означає, що в інших країнах їхні професори не спромоглися надати прогноз ВВП своєї країни точніше, ніж це зробили для них іноземці. Це, зокрема, про якість іноземних професорів
Можна посилання на джерело? А то дуже дивно, порахувати точно ВВП країни де сам держкомстат чи НБУ не можуть точно порахувати.
А по тому яка в нас економічна наука видно по самій економіці України, ех нема в нас свого Бальцеровича...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7175
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1091 раз.
- Подякували: 1510 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 07 січ, 2023 11:16
Ромасик написав: Дюрі-бачі написав: Ромасик написав:
А ви скільки хотіли?
Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?
гарний такий наброс.
так тоді й робота українського ІТшника тоді повинна коштувати 500 баксів. а то підсіли на закордонні замовлення та деруть носа
хоча сеньойри своє відпрацьовують - а ось деякі начебто мідлли - надто себе переоцінюють.
хоча й доценти теж занадто бідкаються - є різні гранти й таке інше.
в нас країна з економікою, що розвивається - тому в наявності такі перекоси. але не треба казати, що це норм - якщо ми бажаємо жити в розвиненій країни викладачі повинні заробляти;)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2707
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 824 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31802
|35350366
|
П'ят 06 січ, 2023 19:56
Rack
|
|1698
|12609639
|
|
|7975
|22879533
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|