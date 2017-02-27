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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10224102251022610227>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 75
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
8%
6
40,50-41,00
28%
21
41,00-41,50
27%
20
41,50-42,00
12%
9
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:
  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Игорь почав збирати з трьох років. Щодо мрій: був в мене період 17-18 роках, коли довелося жити на одну зарплату, тому чітко розумію що не хочу через 25-30 років жити на одну пенсію.
Які мільйони, поки десятки тисяч...
Дивлячись яка зарплата. І яка пенсія.

Побажання щастя:
Щоп ти жив на одну зарплату (с)
В вашому улюбленому совку були заборонені шабашки, тому і виникло це прислів'я. Зараз же простір для творчості необмежний. Відкриваєте власну школу, університет і платите там зарплати, які забажаєте.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:А ви скільки хотіли?
Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Дюрі-бачі
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:58

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  stryzhko написав:
Успіх написав:Соснуть вони, а не захватять Бахмут!
Тут явно наша перевага чується і чулась ще з першого дня, від коли я приїхав...

100500 одиниць різнокалібрної закордонної техніки нагнали... - та тут хіба що "повномасштабний пункт утилізації чмобіків" відкрили :mrgreen:

Тримайтеся. Сподіваємось, що і до Соледару техніка дістанеться...

Дякую, тримаємось!
Тут нам кажуть, що ще буде краще👍 (не хочу уточнювати що саме) - тож, є надія, що шанси в свинособак втриматись на теперішніх рубежах - наближаються до нуля!
Тож - мали вони взяти Бахмут, а візьмуть, як завжди, лише за щоку! :D :mrgreen: :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:01

  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:
  Ромасик написав:А ви скільки хотіли?
Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?

Його робота коштує 5000 Євро у Німеччині, 10000 дол.у США...
fler
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:24

  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Ромасик зараз зарплата доцента ~450$, а пенсія буде менше 1/2 зарплати...
Значить до пенсії треба стати прохвесором

Якщо не брати до уваги топ-чинуш, які масово мають вчені звання та ступені, то професор ЗВО, що виходить на пенсію має до 7000 грн. Інша справа, що поки що професори рідко з настанням пенсійного віку відходять від справ і ще можуть деколи десятки років товктись якби на роботі. Знову ж таки пора переймати досвід ЄС, до якого якби йдемо і все ж таки обмежувати по віку. Бо 90-то чи більше річні професори також входять в конкретний маразм.
  fler написав:
  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?

Його робота коштує 5000 Євро у Німеччині, 10000 дол.у США...

Наші програмісти ввійшли у міжнародний розподіл праці. А на заході-сході вони отримують менше за лікаря, юриста чи дальнобійника.
Якщо би наші ЗВО були популярні на рівні оксфордів, то і зарплата могла би бути співставима. А так вартість внутрішніх освітніх послуг ніяк не дає можливості зарплати 5000 євро, так як і економіка не дає можливості 4000 доларів вчителям.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:53

  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 3 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 1 077 650 374,64 грн.
Из них:
- до 05.07.2023 - 182 дн. - размещение не состоялось;
- до 14.02.2024 - 408 дн. - размещение не состоялось;
- до 30.10.2024 - 665 дн. - 19.5% - 600 374,64 грн;
- до 07.08.2024 - 581 дн. - 19.25% - 1 077 050 000,00 грн.
После праздников еще никто не раскачался. Была только одна вменяемая заявка на приличную сумму, которая и была удовлетворена вместе с парой мелких. Интерес, если одну заявку можно назвать интересом, вызвало только первичное размещение.
Судя по достаточно скудному ассортименту предложенных бумаг, на большее никто и не рассчитывал.

Вітаю!
Ви були праві. Та й думаю ще один фактор вплинув.
Цитата: "Наступного тижня вступають в дію нові нормативи резервування. Банки повинні будуть тримати в резервах замість поточних майже 70 млрд суму приблизно вдвічі більшу. Але половину резервів можна буде формувати за рахунок ОВДП.
Сьогодні Нацбанк оголосив, які саме випуски дозволятиме зараховувати у резерви. Поки що це аж один випуск UA4000227045 із погашенням в серпні 2024. Мінфін вперше його розмістив цього тижня на досить невелику суму трохи більше 1 млрд грн.
Наступний тиждень обіцяє бути дуже цікавим. Схоже, ми побачимо досить значний попит на черговому аукціоні. Та й цифри по ліквідності банківської системи різко змінюватимуться." (Михайло Демків).
Тепер цікаво:
-Яка буде дохідність?
-Чи вистачить попиту, щоб відмовитись від емісії, чи НБУ потрібно буде додатково "стимулювати" банки. (для прикладу ще збільшивши % в резервах яким можна "закрити" за допомогою ОВДП)?
-Як відреагують банки із іноземним капіталом?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:03

  Ромасик написав:
fler написав:
  Ромасик написав:Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?

Його робота коштує 5000 Євро у Німеччині, 10000 дол.у США...
То робота німецького поофесора стільки коштує. Не українського.

Нещодавно двоє професорів з НАНУ (до речі 70+) отримали міжнародне визнання за найточніший прогноз ВВП країни. Виявилося, що Україна стала єдиною країною, де найточніший прогноз ВВП дали саме вітчизняні експерти, у всіх інших країнах перемогли закордонні. Це означає, що в інших країнах їхні професори не спромоглися надати прогноз ВВП своєї країни точніше, ніж це зробили для них іноземці. Це, зокрема, про якість іноземних професорів :P
fler
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:09

  fler написав:Нещодавно двоє професорів з НАНУ (до речі 70+) отримали міжнародне визнання за найточніший прогноз ВВП країни. Виявилося, що Україна стала єдиною країною, де найточніший прогноз ВВП дали саме вітчизняні експерти, у всіх інших країнах перемогли закордонні. Це означає, що в інших країнах їхні професори не спромоглися надати прогноз ВВП своєї країни точніше, ніж це зробили для них іноземці. Це, зокрема, про якість іноземних професорів :P

Можна посилання на джерело? А то дуже дивно, порахувати точно ВВП країни де сам держкомстат чи НБУ не можуть точно порахувати.
А по тому яка в нас економічна наука видно по самій економіці України, ех нема в нас свого Бальцеровича...
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:16

  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:
  Ромасик написав:А ви скільки хотіли?
Враховуючи що сеньйор в ІТ має 3-5k $ відповідно і професор має мати стільки ж. Доцент - як мідл ~ 2k$...
Але це вже зовсім оффтоп в темі.
Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?

гарний такий наброс.
так тоді й робота українського ІТшника тоді повинна коштувати 500 баксів. а то підсіли на закордонні замовлення та деруть носа :D хоча сеньойри своє відпрацьовують - а ось деякі начебто мідлли - надто себе переоцінюють.

хоча й доценти теж занадто бідкаються - є різні гранти й таке інше.

в нас країна з економікою, що розвивається - тому в наявності такі перекоси. але не треба казати, що це норм - якщо ми бажаємо жити в розвиненій країни викладачі повинні заробляти;)
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