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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10224102251022610227

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 75
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
8%
6
40,50-41,00
28%
21
41,00-41,50
27%
20
41,50-42,00
12%
9
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:31

  BIGor написав:
  fler написав:Нещодавно двоє професорів з НАНУ (до речі 70+) отримали міжнародне визнання за найточніший прогноз ВВП країни. Виявилося, що Україна стала єдиною країною, де найточніший прогноз ВВП дали саме вітчизняні експерти, у всіх інших країнах перемогли закордонні. Це означає, що в інших країнах їхні професори не спромоглися надати прогноз ВВП своєї країни точніше, ніж це зробили для них іноземці. Це, зокрема, про якість іноземних професорів :P

Можна посилання на джерело? А то дуже дивно, порахувати точно ВВП країни де сам держкомстат чи НБУ не можуть точно порахувати.
А по тому яка в нас економічна наука видно по самій економіці України, ех нема в нас свого Бальцеровича...

а в якій країни добре розвинена економічна наука? ;) економіка така цікава річ, що майже немає аксіом, одні теорії - часто вони суперечать одна одній.

навіть тут на фінансовому форумі рівень володіння економічними та фінансовими питаннями деякими форумчанами вражає. не хочу нікого образити, але, але...

я б характеризував би форум, як форум інвесторів - людей, яким потрібно інвестувати гроші, а як вони зароблені - то таке :)

проблема ж не в відсутності Бальцеровича, а в рівні популізма в нашій країни.
будь-які реформи супроводжуються зниженням рівня життя певних категорій населення. та й рівень очікування населенням, що хтось вирішить проблеми за них треба взагалі прибрати, окрім деяких випадків.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:34

  BIGor написав:
  fler написав:Нещодавно двоє професорів з НАНУ (до речі 70+) отримали міжнародне визнання за найточніший прогноз ВВП країни. Виявилося, що Україна стала єдиною країною, де найточніший прогноз ВВП дали саме вітчизняні експерти, у всіх інших країнах перемогли закордонні. Це означає, що в інших країнах їхні професори не спромоглися надати прогноз ВВП своєї країни точніше, ніж це зробили для них іноземці. Це, зокрема, про якість іноземних професорів :P

Можна посилання на джерело? А то дуже дивно, порахувати точно ВВП країни де сам держкомстат чи НБУ не можуть точно порахувати.
А по тому яка в нас економічна наука видно по самій економіці України, ех нема в нас свого Бальцеровича...


Джерело - сайт НАНУ, десь у розділі "новини".
Ви маєте розуміти, що стан економіки залежить від тих, хто приймає управлінські рішення, а не від науковців. Якби у нас все робилося по розуму (тобто по науці), то й життя було б зовсім інше.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:так тоді й робота українського ІТшника тоді повинна коштувати 500 баксів.

Спробуйте найняти сеньйора за 500 баксів. Посміємося разом з того, що вийшло


Ой+ написав:Якщо би наші ЗВО були популярні на рівні оксфордів, то і зарплата могла би бути співставима.

Якби але ні. Рівні розвитку не співставні.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:02

  Ромасик написав:
Shaman написав:так тоді й робота українського ІТшника тоді повинна коштувати 500 баксів.

Спробуйте найняти сеньйора за 500 баксів. Посміємося разом з того, що вийшло


Ой+ написав:Якщо би наші ЗВО були популярні на рівні оксфордів, то і зарплата могла би бути співставима.

Якби але ні. Рівні розвитку не співставні.

я ж написав - сеньйори своє відпрацюють - але не всі ж сеньйори - їх насправді не так багато, то це ж треба мати рівень, який далеко не для всіх досяжний ;)

а ви спробуйте виховати дитину за допомогою вчителів по 10 т грн - теж посміємось з того, що вийшло - й скільки насправді коштувало :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:а ви спробуйте виховати дитину за допомогою вчителів по 10 т грн - теж посміємось з того, що вийшло - й скільки насправді коштувало :D

Найміть вчителя за 20к, якщо за 10к вас не влаштовує
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У нас багато науковців - липові
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:51

Позитивных факторов за гривну (кроме хотелок) просто нет. Миф о бесчисленных триллионах на восстановление разрушится сразу после войны, и останется суровая реальность. 

Наш ввп упал до 2002 года. Вспоминаем то время, и какая была зп. Плюс 8 лямов производительного класса (и детей) дернуло из страны, а пенсов, ментов и чинуш стало больше, и стучат ложками по пустому корыту все громче.

Девал напрашивается многократный, в случае если прекратится фин.помощь и вспомнят про долги. Клоуны ноют, что не хотят печатать. А Кравчук хотел? А Порох? Кто им доктор что вымывали отсюда налогоплательщика, выстроив казнокрадскую систему. И доворовались до такого дефицита.

Миллионов конечно пока не жду, но четырехзначные цифры вполне могут быть через пару лет.
Moneta
 
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