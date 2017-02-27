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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:31
BIGor написав: fler написав:
Нещодавно двоє професорів з НАНУ (до речі 70+) отримали міжнародне визнання за найточніший прогноз ВВП країни. Виявилося, що Україна стала єдиною країною, де найточніший прогноз ВВП дали саме вітчизняні експерти, у всіх інших країнах перемогли закордонні. Це означає, що в інших країнах їхні професори не спромоглися надати прогноз ВВП своєї країни точніше, ніж це зробили для них іноземці. Це, зокрема, про якість іноземних професорів
Можна посилання на джерело? А то дуже дивно, порахувати точно ВВП країни де сам держкомстат чи НБУ не можуть точно порахувати.
А по тому яка в нас економічна наука видно по самій економіці України, ех нема в нас свого Бальцеровича...
а в якій країни добре розвинена економічна наука?
економіка така цікава річ, що майже немає аксіом, одні теорії - часто вони суперечать одна одній.
навіть тут на фінансовому форумі рівень володіння економічними та фінансовими питаннями деякими форумчанами вражає. не хочу нікого образити, але, але...
я б характеризував би форум, як форум інвесторів - людей, яким потрібно інвестувати гроші, а як вони зароблені - то таке
проблема ж не в відсутності Бальцеровича, а в рівні популізма в нашій країни.
будь-які реформи супроводжуються зниженням рівня життя певних категорій населення. та й рівень очікування населенням, що хтось вирішить проблеми за них треба взагалі прибрати, окрім деяких випадків.
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Shaman
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:34
BIGor написав: fler написав:
Нещодавно двоє професорів з НАНУ (до речі 70+) отримали міжнародне визнання за найточніший прогноз ВВП країни. Виявилося, що Україна стала єдиною країною, де найточніший прогноз ВВП дали саме вітчизняні експерти, у всіх інших країнах перемогли закордонні. Це означає, що в інших країнах їхні професори не спромоглися надати прогноз ВВП своєї країни точніше, ніж це зробили для них іноземці. Це, зокрема, про якість іноземних професорів
Можна посилання на джерело? А то дуже дивно, порахувати точно ВВП країни де сам держкомстат чи НБУ не можуть точно порахувати.
А по тому яка в нас економічна наука видно по самій економіці України
, ех нема в нас свого Бальцеровича...
Джерело - сайт НАНУ, десь у розділі "новини".
Ви маєте розуміти, що стан економіки залежить від тих, хто приймає управлінські рішення, а не від науковців. Якби у нас все робилося по розуму (тобто по науці), то й життя було б зовсім інше.
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fler
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:34
Shaman написав:так тоді й робота українського ІТшника тоді повинна коштувати 500 баксів.
Спробуйте найняти сеньйора за 500 баксів. Посміємося разом з того, що вийшло
Ой+ написав:Якщо би наші ЗВО були популярні на рівні оксфордів, то і зарплата могла би бути співставима.
Якби але ні. Рівні розвитку не співставні.
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Ромасик
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:02
Ромасик написав:
Shaman написав:так тоді й робота українського ІТшника тоді повинна коштувати 500 баксів.
Спробуйте найняти сеньйора за 500 баксів. Посміємося разом з того, що вийшло
Ой+ написав:Якщо би наші ЗВО були популярні на рівні оксфордів, то і зарплата могла би бути співставима.
Якби але ні. Рівні розвитку не співставні.
я ж написав - сеньйори своє відпрацюють - але не всі ж сеньйори - їх насправді не так багато, то це ж треба мати рівень, який далеко не для всіх досяжний
а ви спробуйте виховати дитину за допомогою вчителів по 10 т грн - теж посміємось з того, що вийшло - й скільки насправді коштувало
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Shaman
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:50
У нас багато науковців - липові
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:51
Позитивных факторов за гривну (кроме хотелок) просто нет. Миф о бесчисленных триллионах на восстановление разрушится сразу после войны, и останется суровая реальность.
Наш ввп упал до 2002 года. Вспоминаем то время, и какая была зп. Плюс 8 лямов производительного класса (и детей) дернуло из страны, а пенсов, ментов и чинуш стало больше, и стучат ложками по пустому корыту все громче.
Девал напрашивается многократный, в случае если прекратится фин.помощь и вспомнят про долги. Клоуны ноют, что не хотят печатать. А Кравчук хотел? А Порох? Кто им доктор что вымывали отсюда налогоплательщика, выстроив казнокрадскую систему. И доворовались до такого дефицита.
Миллионов конечно пока не жду, но четырехзначные цифры вполне могут быть через пару лет.
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