fler написав:Нещодавно двоє професорів з НАНУ (до речі 70+) отримали міжнародне визнання за найточніший прогноз ВВП країни. Виявилося, що Україна стала єдиною країною, де найточніший прогноз ВВП дали саме вітчизняні експерти, у всіх інших країнах перемогли закордонні. Це означає, що в інших країнах їхні професори не спромоглися надати прогноз ВВП своєї країни точніше, ніж це зробили для них іноземці. Це, зокрема, про якість іноземних професорів
Можна посилання на джерело? А то дуже дивно, порахувати точно ВВП країни де сам держкомстат чи НБУ не можуть точно порахувати. А по тому яка в нас економічна наука видно по самій економіці України, ех нема в нас свого Бальцеровича...
а в якій країни добре розвинена економічна наука? економіка така цікава річ, що майже немає аксіом, одні теорії - часто вони суперечать одна одній.
навіть тут на фінансовому форумі рівень володіння економічними та фінансовими питаннями деякими форумчанами вражає. не хочу нікого образити, але, але...
я б характеризував би форум, як форум інвесторів - людей, яким потрібно інвестувати гроші, а як вони зароблені - то таке
проблема ж не в відсутності Бальцеровича, а в рівні популізма в нашій країни. будь-які реформи супроводжуються зниженням рівня життя певних категорій населення. та й рівень очікування населенням, що хтось вирішить проблеми за них треба взагалі прибрати, окрім деяких випадків.
fler написав:Нещодавно двоє професорів з НАНУ (до речі 70+) отримали міжнародне визнання за найточніший прогноз ВВП країни. Виявилося, що Україна стала єдиною країною, де найточніший прогноз ВВП дали саме вітчизняні експерти, у всіх інших країнах перемогли закордонні. Це означає, що в інших країнах їхні професори не спромоглися надати прогноз ВВП своєї країни точніше, ніж це зробили для них іноземці. Це, зокрема, про якість іноземних професорів
Можна посилання на джерело? А то дуже дивно, порахувати точно ВВП країни де сам держкомстат чи НБУ не можуть точно порахувати. А по тому яка в нас економічна наука видно по самій економіці України, ех нема в нас свого Бальцеровича...
Джерело - сайт НАНУ, десь у розділі "новини". Ви маєте розуміти, що стан економіки залежить від тих, хто приймає управлінські рішення, а не від науковців. Якби у нас все робилося по розуму (тобто по науці), то й життя було б зовсім інше.
Позитивных факторов за гривну (кроме хотелок) просто нет. Миф о бесчисленных триллионах на восстановление разрушится сразу после войны, и останется суровая реальность.
Наш ввп упал до 2002 года. Вспоминаем то время, и какая была зп. Плюс 8 лямов производительного класса (и детей) дернуло из страны, а пенсов, ментов и чинуш стало больше, и стучат ложками по пустому бюджетному корыту все громче.
Девал напрашивается многократный, в случае если прекратится фин.помощь и вспомнят про долги. Клоуны ноют, что не хотят печатать. А Кравчук хотел? А Порох? Кто им доктор что вымывали отсюда налогоплательщика, выстроив казнокрадскую систему. И доворовались до такого дефицита.
Миллионов конечно пока не жду, но четырехзначные цифры вполне могут быть через пару лет. Спираль вниз только начала закручиваться.
Moneta написав:Позитивных факторов за гривну (кроме хотелок) просто нет. Миф о бесчисленных триллионах на восстановление разрушится сразу после войны, и останется суровая реальность.
Наш ввп упал до 2002 года. Вспоминаем то время, и какая была зп. Плюс 8 лямов производительного класса (и детей) дернуло из страны, а пенсов, ментов и чинуш стало больше, и стучат ложками по пустому бюджетному корыту все громче.
Девал напрашивается многократный, в случае если прекратится фин.помощь и вспомнят про долги. Клоуны ноют, что не хотят печатать. А Кравчук хотел? А Порох? Кто им доктор что вымывали отсюда налогоплательщика, выстроив казнокрадскую систему. И доворовались до такого дефицита.
Миллионов конечно пока не жду, но четырехзначные цифры вполне могут быть через пару лет. Спираль вниз только началась закручиваться.
Да, реальность будет еще та. Уже с осени начались сокращения штатов медиков и учителей. В 2023 эта тема продолжится и ускорится. Жкх тыхесенько переводят на неполную занятость и на минималку. После войны бюджет к тому же будет сильно отягощен ярдными выплатами семьям бойцов, это уже не говоря о том, что на армию будет идти, чтобы ее в боеготовности поддерживать. Крупные предприятия Востока Украины можно считать кончились, восстанавливать их никто не будет. Кроме кратного девала не вижу никаких возможностей свести бюджетные концы с концами хотя бы в среднесроке. Год-два после войны нас будут еще жалеть и подкармливать, дальше - все сами. Если удастся за это время впрыгнуть в вагон ЕС, считаем выиграли джекпот. Если, что более вероятно, нас тормознут(хз по какой причине, вплоть до того что неправильно солнце светит), тогда ОЙ...
Monetaantey1969 не треба бути такими песимістами. Як мінімум значний шматок із 300 млрд. замороженого пирога нам перепаде. Як я вже писав: все буде +/- нормально і курс буде десь на рівні форинта чи тенге
боюсь в них грошей не хватить, будемо брати % з нафти і газу десятки років...
трошки сплутано та не систематизовано viewtopic.php?p=5525849#p5525849 але загальна ідея в тому що корисних копалин особливо нафти та газу у нас дуже багато не менше ніж у Перській затоці ( по всіх геологічних характеристиках цей регіон Крим повність співпадає з Перською затокою) і війна це і є якраз війна за території що мають найбільше таких запасів : луганська\донецька - сланцевий газ, шельф Чорного і Азовського морів - нафта ( це і є причина анексії Крима) так ще 10х років тому видобувати це все було тяжко і не вигідно , але технології не стоять на місці і думаю на сьогодні завтра освоїти це все можливо .