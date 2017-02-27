Дюрі-бачі написав:Monetaantey1969 не треба бути такими песимістами. Як мінімум значний шматок із 300 млрд. замороженого пирога нам перепаде. Як я вже писав: все буде +/- нормально і курс буде десь на рівні форинта чи тенге
нам его отдадут частями: 1) после того как закончатся суды (5-7 лет?) 2) после того как убедятся что мы не устроим тут лугано на эти деньги
причём отдадут, возможно не кешем, а при условии вложения в какие-то проекты (типа на оборону). Причём откусят от этих денег наш должок
а представьте себе что мы будем настолько импотентыми, что даже не сможем эти репарации себе отсудить?
Moneta написав:Позитивных факторов за гривну (кроме хотелок) просто нет. Миф о бесчисленных триллионах на восстановление разрушится сразу после войны, и останется суровая реальность.
Наш ввп упал до 2002 года. Вспоминаем то время, и какая была зп. Плюс 8 лямов производительного класса (и детей) дернуло из страны, а пенсов, ментов и чинуш стало больше, и стучат ложками по пустому бюджетному корыту все громче.
Девал напрашивается многократный, в случае если прекратится фин.помощь и вспомнят про долги. Клоуны ноют, что не хотят печатать. А Кравчук хотел? А Порох? Кто им доктор что вымывали отсюда налогоплательщика, выстроив казнокрадскую систему. И доворовались до такого дефицита.
Миллионов конечно пока не жду, но четырехзначные цифры вполне могут быть через пару лет. Спираль вниз только началась закручиваться.
Да, реальность будет еще та. Уже с осени начались сокращения штатов медиков и учителей. В 2023 эта тема продолжится и ускорится. Жкх тыхесенько переводят на неполную занятость и на минималку. После войны бюджет к тому же будет сильно отягощен ярдными выплатами семьям бойцов, это уже не говоря о том, что на армию будет идти, чтобы ее в боеготовности поддерживать. Крупные предприятия Востока Украины можно считать кончились, восстанавливать их никто не будет. Кроме кратного девала не вижу никаких возможностей свести бюджетные концы с концами хотя бы в среднесроке. Год-два после войны нас будут еще жалеть и подкармливать, дальше - все сами. Если удастся за это время впрыгнуть в вагон ЕС, считаем выиграли джекпот. Если, что более вероятно, нас тормознут(хз по какой причине, вплоть до того что неправильно солнце светит), тогда ОЙ...
Конечно, из Германии оно всё виднее, Но скорее, что выше написанное - это ОБС
Как-то довелось побывать в поликлинике, что-то не заметил сокращений В одной из больниц идёт восстановление пристройки, после того, как туда рашисты вгатылы
ЖКХ. Ремонт водопровода идёт по всему городу (Потому что, много где был разрушен водопровод и теперь вылазят проблемы). Это что, неполная занятость и минималка, а ?
И вот эта твоё постоянное, что бойцам идёт выплаты. Это вообще что ? Хочешь такие же выплаты, так приезжаешь в Украину. Стань, как пан холява и будешь тоже получать. Но ты почему-то не едешь
Investor_K написав:У нас багато науковців - липові
Так, але то, передусім, їхня особиста ганьба, тому що вони вирізняються на фоні справжніх. В цілому, ще не вмерла українська наука, як би її не гнобили. А в усіх інших сферах (крім науки) всі як один справжні професіонали? Липових немає та всі відповідають займаним посадам? Отож.
Moneta написав:Позитивных факторов за гривну (кроме хотелок) просто нет. Миф о бесчисленных триллионах на восстановление разрушится сразу после войны... Девал напрашивается многократный, в случае если прекратится фин.помощь и вспомнят про долги. Миллионов конечно пока не жду, но четырехзначные цифры вполне могут быть через пару лет.
Ні, синку, це - фантастика. (с) Очікувалося, що падіння ВВП України за 2022 сягне 45%, але по факту 30+. Інфляція, звісно, буде. На 2023 очікують 20+%. Але "чотиризначні цифри через пару років" - хіба якщо війна не закінчиться у 2023 Поки що інсайди досить оптимістичні.
Moneta написав:Позитивных факторов за гривну (кроме хотелок) просто нет. Миф о бесчисленных триллионах на восстановление разрушится сразу после войны, и останется суровая реальность.
Наш ввп упал до 2002 года. Вспоминаем то время, и какая была зп. Плюс 8 лямов производительного класса (и детей) дернуло из страны, а пенсов, ментов и чинуш стало больше, и стучат ложками по пустому бюджетному корыту все громче.
Девал напрашивается многократный, в случае если прекратится фин.помощь и вспомнят про долги. Клоуны ноют, что не хотят печатать. А Кравчук хотел? А Порох? Кто им доктор что вымывали отсюда налогоплательщика, выстроив казнокрадскую систему. И доворовались до такого дефицита.
Миллионов конечно пока не жду, но четырехзначные цифры вполне могут быть через пару лет. Спираль вниз только началась закручиваться.
Да, реальность будет еще та. Уже с осени начались сокращения штатов медиков и учителей. В 2023 эта тема продолжится и ускорится. Жкх тыхесенько переводят на неполную занятость и на минималку. После войны бюджет к тому же будет сильно отягощен ярдными выплатами семьям бойцов, это уже не говоря о том, что на армию будет идти, чтобы ее в боеготовности поддерживать. Крупные предприятия Востока Украины можно считать кончились, восстанавливать их никто не будет. Кроме кратного девала не вижу никаких возможностей свести бюджетные концы с концами хотя бы в среднесроке. Год-два после войны нас будут еще жалеть и подкармливать, дальше - все сами. Если удастся за это время впрыгнуть в вагон ЕС, считаем выиграли джекпот. Если, что более вероятно, нас тормознут(хз по какой причине, вплоть до того что неправильно солнце светит), тогда ОЙ...
Да вы так за нас не переймайтесь У вас первое и второе отберут, нас подкормить, а компот и брецель на ужин оставят. Грецию спасли, чтоб они и дальше спали после обеда и до ужина, и нас спасут, в Барвихе с Рублёвкой закрома ещё не почищены. И ещё нагнут бензоколонку работать за пуховик с сэконда и противень окорочков или гуманитарных сосисек, в виде цены на баррель в районе себестоимости, а чтоб вЯличие не сильно скрепнулось об пол сортиру вышлют как в 90е много б/у МерсоБумеров почти небитых и совсем без пробега на луну и обратно.
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року за попередніми даними становили 28,5 млрд дол. США (28 491,0 млн дол. США). У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.
В абсолютном выражении рост составил 0.536 мдрд, с 27.955 до 28.491 млрд.
Стоит отметить, что резервы растут 3 месяц подряд, т.е. это явление уже становится трудно считать ситуативным. Как видим, валютные интервенции НБУ, несмотря на некоторый рост их объемов в конце года, остаются вполне посильными.
Дюрі-бачі написав:Monetaantey1969 не треба бути такими песимістами. Як мінімум значний шматок із 300 млрд. замороженого пирога нам перепаде. Як я вже писав: все буде +/- нормально і курс буде десь на рівні форинта чи тенге
оце так Ваші прогнози, налякали! Я гадаю, що гривню очікує лише невелика відносно девальвація (десь 45 -курс НБУ, а на ЧР- 50 грн), а нет так як Ви гадаєте; 340 грн за 1$
Moneta написав:Позитивных факторов за гривну (кроме хотелок) просто нет. Миф о бесчисленных триллионах на восстановление разрушится сразу после войны, и останется суровая реальность.
Наш ввп упал до 2002 года. Вспоминаем то время, и какая была зп. Плюс 8 лямов производительного класса (и детей) дернуло из страны, а пенсов, ментов и чинуш стало больше, и стучат ложками по пустому бюджетному корыту все громче.
Девал напрашивается многократный, в случае если прекратится фин.помощь и вспомнят про долги. Клоуны ноют, что не хотят печатать. А Кравчук хотел? А Порох? Кто им доктор что вымывали отсюда налогоплательщика, выстроив казнокрадскую систему. И доворовались до такого дефицита.
Миллионов конечно пока не жду, но четырехзначные цифры вполне могут быть через пару лет. Спираль вниз только началась закручиваться.
Да, реальность будет еще та. Уже с осени начались сокращения штатов медиков и учителей. В 2023 эта тема продолжится и ускорится. Жкх тыхесенько переводят на неполную занятость и на минималку. После войны бюджет к тому же будет сильно отягощен ярдными выплатами семьям бойцов, это уже не говоря о том, что на армию будет идти, чтобы ее в боеготовности поддерживать. Крупные предприятия Востока Украины можно считать кончились, восстанавливать их никто не будет. Кроме кратного девала не вижу никаких возможностей свести бюджетные концы с концами хотя бы в среднесроке. Год-два после войны нас будут еще жалеть и подкармливать, дальше - все сами. Если удастся за это время впрыгнуть в вагон ЕС, считаем выиграли джекпот. Если, что более вероятно, нас тормознут(хз по какой причине, вплоть до того что неправильно солнце светит), тогда ОЙ...
Конечно, из Германии оно всё виднее, ,
та зачем из Германии пишут прямо из сколково так сказать не отходя от кассы