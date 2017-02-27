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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10226102271022810229

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 78
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
9%
7
40,50-41,00
27%
21
41,00-41,50
27%
21
41,50-42,00
13%
10
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:02

  J написав:та зачем из Германии
пишут прямо из сколково
так сказать не отходя от кассы

Ольгіно, але вигадують потужніні локації, щоб було максимально наближено до гарної брехні.
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 07 січ, 2023 19:02, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:02

J
Кто не мантрит о халве, тот сразу из сколково.)))
Дайте свой прогноз - через год-два сравним.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:23

  antey1969 написав:J
Кто не мантрит о халве, тот сразу из сколково.)))
Дайте свой прогноз - через год-два сравним.

Ты уже свои прогнозы на год-два не выдерживаешь

Но продолжаешь врать, то есть прогнозировать

За прошлые свои прогнозы ты не отсидел, но продолжаешь генерить новые
Так всегда.

Ты врёшь, твоё враньё не получилось. Ты делаешь выводы. И врёшь ещё больше
Я так понимаю, что не врать - для тебя не вариант
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:39

  Investor_K написав:У нас багато науковців - липові


сайт НАНУ так не вважае
cohan
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