Ольгіно, але вигадують потужніні локації, щоб було максимально наближено до гарної брехні.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 січ, 2023 19:02
Ольгіно, але вигадують потужніні локації, щоб було максимально наближено до гарної брехні.
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 07 січ, 2023 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 січ, 2023 19:02
J
Кто не мантрит о халве, тот сразу из сколково.)))
Дайте свой прогноз - через год-два сравним.
Додано: Суб 07 січ, 2023 19:23
Ты уже свои прогнозы на год-два не выдерживаешь
Но продолжаешь врать, то есть прогнозировать
За прошлые свои прогнозы ты не отсидел, но продолжаешь генерить новые
Так всегда.
Ты врёшь, твоё враньё не получилось. Ты делаешь выводы. И врёшь ещё больше
Я так понимаю, что не врать - для тебя не вариант
Додано: Суб 07 січ, 2023 19:39
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