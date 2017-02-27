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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10226102271022810229

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 78
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
9%
7
40,50-41,00
27%
21
41,00-41,50
27%
21
41,50-42,00
13%
10
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:02

  J написав:та зачем из Германии
пишут прямо из сколково
так сказать не отходя от кассы

Ольгіно, але вигадують потужніні локації, щоб було максимально наближено до гарної брехні.
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 07 січ, 2023 19:02, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:02

J
Кто не мантрит о халве, тот сразу из сколково.)))
Дайте свой прогноз - через год-два сравним.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:23

  antey1969 написав:J
Кто не мантрит о халве, тот сразу из сколково.)))
Дайте свой прогноз - через год-два сравним.

Ты уже свои прогнозы на год-два не выдерживаешь

Но продолжаешь врать, то есть прогнозировать

За прошлые свои прогнозы ты не отсидел, но продолжаешь генерить новые
Так всегда.

Ты врёшь, твоё враньё не получилось. Ты делаешь выводы. И врёшь ещё больше
Я так понимаю, что не врать - для тебя не вариант
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:39

  Investor_K написав:У нас багато науковців - липові


сайт НАНУ так не вважае
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:30

Да вы так за нас не переймайтесь
У вас первое и второе отберут, нас подкормить, а компот и брецель на ужин оставят.
Грецию спасли, чтоб они и дальше спали после обеда и до ужина, и нас спасут, в Барвихе с Рублёвкой закрома ещё не почищены.
И ещё нагнут бензоколонку работать за пуховик с сэконда и противень окорочков или гуманитарных сосисек, в виде цены на баррель в районе себестоимости, а чтоб вЯличие не сильно скрепнулось об пол сортиру вышлют как в 90е много б/у МерсоБумеров почти небитых и совсем без пробега на луну и обратно.[/quote]

Мечтать-не мешки ворочать) Греция член ЕС, плюс понятие вытащили) Если и нас так «вытащат», то каюк нам будет еще на этапе вытаскивания. Почитайте , что отдала Греция за такое вытаскивание, чьи теперь банки газеты пароходы. Но помечтать конечно можно)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:52

  Сибарит написав:Вчера, по традиции поздно вечером, НБУ опубликовал данные о международных резервах.
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року за попередніми даними становили 28,5 млрд дол. США (28 491,0 млн дол. США). У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

В абсолютном выражении рост составил 0.536 мдрд, с 27.955 до 28.491 млрд.

Стоит отметить, что резервы растут 3 месяц подряд, т.е. это явление уже становится трудно считать ситуативным.
Как видим, валютные интервенции НБУ, несмотря на некоторый рост их объемов в конце года, остаются вполне посильными.


Если это не фейк, то как минимум новость прекрасная и соответствует декларациям о всеобъемной поддержке финансовой системе Украины.

Благодарю, учту это в планах.

А никто не видел Гастербайтера? Он о причинах войны интересно начал рассуждать и где-то в делах погряз своих, не продолжает.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  buratinyo написав:Если это не фейк, то как минимум новость прекрасная и соответствует декларациям о всеобъемной поддержке финансовой системе Украины.

Благодарю, учту это в планах.

Если сомневаться в достоверности официальной статистики НБУ, планы можно вообще не строить, поскольку любое планирование должно опираться на информацию. Можно отключаться от интернета.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:26

  Izya Cy написав:Мечтать-не мешки ворочать) Греция член ЕС, плюс понятие вытащили) Если и нас так «вытащат», то каюк нам будет еще на этапе вытаскивания. Почитайте , что отдала Греция за такое вытаскивание, чьи теперь банки газеты пароходы. Но помечтать конечно можно)

За борги країни територію і чистять, за потрібним сценарієм та й з урахуванням теперішніх позик.
Прораб
 
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