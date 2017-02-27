Ольгіно, але вигадують потужніні локації, щоб було максимально наближено до гарної брехні.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 січ, 2023 19:02
Ольгіно, але вигадують потужніні локації, щоб було максимально наближено до гарної брехні.
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 07 січ, 2023 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 січ, 2023 19:02
J
Кто не мантрит о халве, тот сразу из сколково.)))
Дайте свой прогноз - через год-два сравним.
Додано: Суб 07 січ, 2023 19:23
Ты уже свои прогнозы на год-два не выдерживаешь
Но продолжаешь врать, то есть прогнозировать
За прошлые свои прогнозы ты не отсидел, но продолжаешь генерить новые
Так всегда.
Ты врёшь, твоё враньё не получилось. Ты делаешь выводы. И врёшь ещё больше
Я так понимаю, что не врать - для тебя не вариант
Додано: Суб 07 січ, 2023 19:39
Додано: Суб 07 січ, 2023 20:30
Да вы так за нас не переймайтесь
У вас первое и второе отберут, нас подкормить, а компот и брецель на ужин оставят.
Грецию спасли, чтоб они и дальше спали после обеда и до ужина, и нас спасут, в Барвихе с Рублёвкой закрома ещё не почищены.
И ещё нагнут бензоколонку работать за пуховик с сэконда и противень окорочков или гуманитарных сосисек, в виде цены на баррель в районе себестоимости, а чтоб вЯличие не сильно скрепнулось об пол сортиру вышлют как в 90е много б/у МерсоБумеров почти небитых и совсем без пробега на луну и обратно.[/quote]
Мечтать-не мешки ворочать) Греция член ЕС, плюс понятие вытащили) Если и нас так «вытащат», то каюк нам будет еще на этапе вытаскивания. Почитайте , что отдала Греция за такое вытаскивание, чьи теперь банки газеты пароходы. Но помечтать конечно можно)
Додано: Суб 07 січ, 2023 20:52
Если это не фейк, то как минимум новость прекрасная и соответствует декларациям о всеобъемной поддержке финансовой системе Украины.
Благодарю, учту это в планах.
А никто не видел Гастербайтера? Он о причинах войны интересно начал рассуждать и где-то в делах погряз своих, не продолжает.
Додано: Суб 07 січ, 2023 21:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Если сомневаться в достоверности официальной статистики НБУ, планы можно вообще не строить, поскольку любое планирование должно опираться на информацию. Можно отключаться от интернета.
Додано: Суб 07 січ, 2023 21:26
За борги країни територію і чистять, за потрібним сценарієм та й з урахуванням теперішніх позик.
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