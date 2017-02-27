Додано: Суб 07 січ, 2023 20:30

Да вы так за нас не переймайтесь

У вас первое и второе отберут, нас подкормить, а компот и брецель на ужин оставят.

Грецию спасли, чтоб они и дальше спали после обеда и до ужина, и нас спасут, в Барвихе с Рублёвкой закрома ещё не почищены.

И ещё нагнут бензоколонку работать за пуховик с сэконда и противень окорочков или гуманитарных сосисек, в виде цены на баррель в районе себестоимости, а чтоб вЯличие не сильно скрепнулось об пол сортиру вышлют как в 90е много б/у МерсоБумеров почти небитых и совсем без пробега на луну и обратно.[/quote]



Мечтать-не мешки ворочать) Греция член ЕС, плюс понятие вытащили) Если и нас так «вытащат», то каюк нам будет еще на этапе вытаскивания. Почитайте , что отдала Греция за такое вытаскивание, чьи теперь банки газеты пароходы. Но помечтать конечно можно)