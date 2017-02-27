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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10227102281022910230

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 79
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
9%
7
40,50-41,00
27%
21
41,00-41,50
27%
21
41,50-42,00
13%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:06

  flyman написав:В 50 спец тільки бабло реальне починає заробляти (за винятком спортсменів, балерин і т.п. професій із пришвидшеною амортизацією). До того часу - дитячий лепіт.

Правильно 50 років в Україні не вік, пенсії у майбутньому не світять.
В перспективі вічна молодість.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:16

  Shaman написав:
  Ромасик написав:Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?

гарний такий наброс.
так тоді й робота українського ІТшника тоді повинна коштувати 500 баксів. а то підсіли на закордонні замовлення та деруть носа :D

Судячи з того, що він тут пише, там і на двісті зі скрипом...
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 10227102281022910230
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