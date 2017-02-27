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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 січ, 2023 23:06
flyman написав:
В 50 спец тільки бабло реальне починає заробляти (за винятком спортсменів, балерин і т.п. професій із пришвидшеною амортизацією). До того часу - дитячий лепіт.
Правильно 50 років в Україні не вік, пенсії у майбутньому не світять.
В перспективі вічна молодість.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 23:16
Shaman написав: Ромасик написав:
Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?
гарний такий наброс.
так тоді й робота українського ІТшника тоді повинна коштувати 500 баксів. а то підсіли на закордонні замовлення та деруть носа
Судячи з того, що він тут пише, там і на двісті зі скрипом...
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