Додано: Суб 07 січ, 2023 21:52

antey1969 написав: :? Moneta написав: Позитивных факторов за гривну (кроме хотелок) просто нет. Миф о бесчисленных триллионах на восстановление разрушится сразу после войны, и останется суровая реальность.



Наш ввп упал до 2002 года. Вспоминаем то время, и какая была зп. Плюс 8 лямов производительного класса (и детей) дернуло из страны, а пенсов, ментов и чинуш стало больше, и стучат ложками по пустому бюджетному корыту все громче.



Девал напрашивается многократный, в случае если прекратится фин.помощь и вспомнят про долги. Клоуны ноют, что не хотят печатать. А Кравчук хотел? А Порох? Кто им доктор что вымывали отсюда налогоплательщика, выстроив казнокрадскую систему. И доворовались до такого дефицита.



Миллионов конечно пока не жду, но четырехзначные цифры вполне могут быть через пару лет. Спираль вниз только началась закручиваться. Позитивных факторов за гривну (кроме хотелок) просто нет. Миф о бесчисленных триллионах на восстановление разрушится сразу после войны, и останется суровая реальность.Наш ввп упал до 2002 года. Вспоминаем то время, и какая была зп. Плюс 8 лямов производительного класса (и детей) дернуло из страны, а пенсов, ментов и чинуш стало больше, и стучат ложками по пустому бюджетному корыту все громче.Девал напрашивается многократный, в случае если прекратится фин.помощь и вспомнят про долги. Клоуны ноют, что не хотят печатать. А Кравчук хотел? А Порох? Кто им доктор что вымывали отсюда налогоплательщика, выстроив казнокрадскую систему. И доворовались до такого дефицита.Миллионов конечно пока не жду, но четырехзначные цифры вполне могут быть через пару лет. Спираль вниз только началась закручиваться.

Да, реальность будет еще та.

Уже с осени начались сокращения штатов медиков и учителей. В 2023 эта тема продолжится и ускорится.

Жкх тыхесенько переводят на неполную занятость и на минималку.

После войны бюджет к тому же будет сильно отягощен ярдными выплатами семьям бойцов, это уже не говоря о том, что на армию будет идти, чтобы ее в боеготовности поддерживать.

Крупные предприятия Востока Украины можно считать кончились, восстанавливать их никто не будет.

Кроме кратного девала не вижу никаких возможностей свести бюджетные концы с концами хотя бы в среднесроке.

Год-два после войны нас будут еще жалеть и подкармливать, дальше - все сами.

Если удастся за это время впрыгнуть в вагон ЕС, считаем выиграли джекпот.

Если, что более вероятно, нас тормознут(хз по какой причине, вплоть до того что неправильно солнце светит), тогда ОЙ... :?Да, реальность будет еще та.Уже с осени начались сокращения штатов медиков и учителей. В 2023 эта тема продолжится и ускорится.Жкх тыхесенько переводят на неполную занятость и на минималку.После войны бюджет к тому же будет сильно отягощен ярдными выплатами семьям бойцов, это уже не говоря о том, что на армию будет идти, чтобы ее в боеготовности поддерживать.Крупные предприятия Востока Украины можно считать кончились, восстанавливать их никто не будет.Кроме кратного девала не вижу никаких возможностей свести бюджетные концы с концами хотя бы в среднесроке.Год-два после войны нас будут еще жалеть и подкармливать, дальше - все сами.Если удастся за это время впрыгнуть в вагон ЕС, считаем выиграли джекпот.Если, что более вероятно, нас тормознут(хз по какой причине, вплоть до того что неправильно солнце светит), тогда ОЙ...

занадто песимістично у васрівень падіння ВВП в значній мірі (суттєво, але звісно не повністю) було компенсовано вливаннями із заходу, обсяг бюджету зріс помітно у порівнянні з минулим роком, це при тому що кількість населення скоротилася. Військові і прирівнянні до них дуже суттєво збільшиили свій дохід, багато експортних компаній за рахунок зростання цін те ж залишаються в гарному плюсі навіть за падіння обсягів, іт продовжує генерувати доходи для декількох сотень тисяч робітників і т.д., звісно є багато тих чиї підприємтсва були знищені чи зупинені. І це без урахування сотень тисяч хто стикнувся з горем загибелі близьких, повної втрати майна, каліцтва і т.д. тому сприйняття поточної ситуації може суттєво відрізнятися.Звісно це все тримається на допомозі Заходу, без цього ми не встояли ні фінансово ні військово. Але Захід так високо підняв значення цього військового конфлікту, що на цей момент дуже малоймовірно, що він залишить нас наодинці. Тому допомога буде, Захід не зацікавлений щоб той на чиєму боці фактично весь капіталістичний західний світ програв чи скотився в тотальну бідність