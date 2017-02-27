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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10227102281022910230>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 80
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
9%
7
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
28%
22
41,50-42,00
13%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:02

J
Кто не мантрит о халве, тот сразу из сколково.)))
Дайте свой прогноз - через год-два сравним.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:23

  antey1969 написав:J
Кто не мантрит о халве, тот сразу из сколково.)))
Дайте свой прогноз - через год-два сравним.

Ты уже свои прогнозы на год-два не выдерживаешь

Но продолжаешь врать, то есть прогнозировать

За прошлые свои прогнозы ты не отсидел, но продолжаешь генерить новые
Так всегда.

Ты врёшь, твоё враньё не получилось. Ты делаешь выводы. И врёшь ещё больше
Я так понимаю, что не врать - для тебя не вариант
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:39

  Investor_K написав:У нас багато науковців - липові


сайт НАНУ так не вважае
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:52

  Сибарит написав:Вчера, по традиции поздно вечером, НБУ опубликовал данные о международных резервах.
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року за попередніми даними становили 28,5 млрд дол. США (28 491,0 млн дол. США). У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

В абсолютном выражении рост составил 0.536 мдрд, с 27.955 до 28.491 млрд.

Стоит отметить, что резервы растут 3 месяц подряд, т.е. это явление уже становится трудно считать ситуативным.
Как видим, валютные интервенции НБУ, несмотря на некоторый рост их объемов в конце года, остаются вполне посильными.


Если это не фейк, то как минимум новость прекрасная и соответствует декларациям о всеобъемной поддержке финансовой системе Украины.

Благодарю, учту это в планах.

А никто не видел Гастербайтера? Он о причинах войны интересно начал рассуждать и где-то в делах погряз своих, не продолжает.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  buratinyo написав:Если это не фейк, то как минимум новость прекрасная и соответствует декларациям о всеобъемной поддержке финансовой системе Украины.

Благодарю, учту это в планах.

Если сомневаться в достоверности официальной статистики НБУ, планы можно вообще не строить, поскольку любое планирование должно опираться на информацию. Можно отключаться от интернета.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:43

  antey1969 написав:J
Кто не мантрит о халве, тот сразу из сколково.)))
Дайте свой прогноз - через год-два сравним.

во,Соловья попался)) https://www.youtube.com/watch?v=dU29Hqz5O_A там в каментах "3 года слушаю Соловья! Ни один его прогноз не реализовался" :lol:
Но в Кремле таки геи
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:52

  antey1969 написав::?
  Moneta написав:Позитивных факторов за гривну (кроме хотелок) просто нет. Миф о бесчисленных триллионах на восстановление разрушится сразу после войны, и останется суровая реальность. 

Наш ввп упал до 2002 года. Вспоминаем то время, и какая была зп. Плюс 8 лямов производительного класса (и детей) дернуло из страны, а пенсов, ментов и чинуш стало больше, и стучат ложками по пустому бюджетному корыту все громче.

Девал напрашивается многократный, в случае если прекратится фин.помощь и вспомнят про долги. Клоуны ноют, что не хотят печатать. А Кравчук хотел? А Порох? Кто им доктор что вымывали отсюда налогоплательщика, выстроив казнокрадскую систему. И доворовались до такого дефицита.

Миллионов конечно пока не жду, но четырехзначные цифры вполне могут быть через пару лет. Спираль вниз только началась закручиваться.

Да, реальность будет еще та.
Уже с осени начались сокращения штатов медиков и учителей. В 2023 эта тема продолжится и ускорится.
Жкх тыхесенько переводят на неполную занятость и на минималку.
После войны бюджет к тому же будет сильно отягощен ярдными выплатами семьям бойцов, это уже не говоря о том, что на армию будет идти, чтобы ее в боеготовности поддерживать.
Крупные предприятия Востока Украины можно считать кончились, восстанавливать их никто не будет.
Кроме кратного девала не вижу никаких возможностей свести бюджетные концы с концами хотя бы в среднесроке.
Год-два после войны нас будут еще жалеть и подкармливать, дальше - все сами.
Если удастся за это время впрыгнуть в вагон ЕС, считаем выиграли джекпот.
Если, что более вероятно, нас тормознут(хз по какой причине, вплоть до того что неправильно солнце светит), тогда ОЙ...


занадто песимістично у вас
рівень падіння ВВП в значній мірі (суттєво, але звісно не повністю) було компенсовано вливаннями із заходу, обсяг бюджету зріс помітно у порівнянні з минулим роком, це при тому що кількість населення скоротилася. Військові і прирівнянні до них дуже суттєво збільшиили свій дохід, багато експортних компаній за рахунок зростання цін те ж залишаються в гарному плюсі навіть за падіння обсягів, іт продовжує генерувати доходи для декількох сотень тисяч робітників і т.д., звісно є багато тих чиї підприємтсва були знищені чи зупинені. І це без урахування сотень тисяч хто стикнувся з горем загибелі близьких, повної втрати майна, каліцтва і т.д. тому сприйняття поточної ситуації може суттєво відрізнятися.
Звісно це все тримається на допомозі Заходу, без цього ми не встояли ні фінансово ні військово. Але Захід так високо підняв значення цього військового конфлікту, що на цей момент дуже малоймовірно, що він залишить нас наодинці. Тому допомога буде, Захід не зацікавлений щоб той на чиєму боці фактично весь капіталістичний західний світ програв чи скотився в тотальну бідність
R12
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:16

  Shaman написав:
  Ромасик написав:Не бачу зв'язку. Навіщо професору платити 5000 баксів, якщо його робота коштує 500?

гарний такий наброс.
так тоді й робота українського ІТшника тоді повинна коштувати 500 баксів. а то підсіли на закордонні замовлення та деруть носа :D

Судячи з того, що він тут пише, там і на двісті зі скрипом...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 08:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  R12 написав:Військові і прирівнянні до них дуже суттєво збільшиили свій дохід

Це якраз приклад того, коли бюджет не може собі дозволити, але платить. Для економіки це міна уповільненої дії.

  R12 написав:багато експортних компаній

зокрема аграрії навіть не збирають урожай, бо логістика з'їдає весь дохід.



  R12 написав:іт продовжує генерувати доходи

Не скажу за всю галузь, але в мене і в усіх знайомих чіткі тенденції:
1. Західні компанії ріжуть бюджети і відмовляються від нових проєктів.
2. Через проблеми з електроенергією в жовтні-листопаді були зриви дедлайнів і тепер українським розробникам довіряють суттєво менше.
3. ІТ-шники сидять на валізах і тільки чекають відкриття кордонів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 09:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  R12 написав:Захід не зацікавлений щоб той на чиєму боці фактично весь капіталістичний західний світ програв чи скотився в тотальну бідність

але точно і незацікавлений в сильній незалежній країні з найсильнішою армією в Європі.
Дюрі-бачі
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