R12 написав:Військові і прирівнянні до них дуже суттєво збільшиили свій дохід
Це якраз приклад того, коли бюджет не може собі дозволити, але платить. Для економіки це міна уповільненої дії.
R12 написав:багато експортних компаній
зокрема аграрії навіть не збирають урожай, бо логістика з'їдає весь дохід.
R12 написав:іт продовжує генерувати доходи
Не скажу за всю галузь, але в мене і в усіх знайомих чіткі тенденції: 1. Західні компанії ріжуть бюджети і відмовляються від нових проєктів. 2. Через проблеми з електроенергією в жовтні-листопаді були зриви дедлайнів і тепер українським розробникам довіряють суттєво менше. 3. ІТ-шники сидять на валізах і тільки чекають відкриття кордонів.
приклади є того, що врожай не збирають взагалі? чи ви раптово побачили, що кукурудзу залишили в полі на зиму - так кожного року роблять
зараз ІТ-шники дійсно чекають відкриття кордонів. але їх відкриють після закінчення війни - а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 08 січ, 2023 11:21, всього редагувалось 1 раз.
в наш час глобалізації розвинений світ давно зрозумів, що win-win співпраця найефективніша. а ось такі як Раша чи навіть Китай - щось в головах їх лідерів якісь конспірологічні теорії.
Ніхто не буде із нас робити розвинену сильну державу як робили із Німеччини чи Японії. Дадуть трохи грошей на відбудову (я маю на увазі 10-20% від триллионных збитків, які завдала війна), а далі самі і в кращому випадку нас чекає рівень Сербії...