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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1022810229102301023110232>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 80
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
9%
7
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
28%
22
41,50-42,00
13%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 09:07

Запорожье
40,65/40,80
42,40/42,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:24

  Дюрі-бачі написав:
  R12 написав:Військові і прирівнянні до них дуже суттєво збільшиили свій дохід

Це якраз приклад того, коли бюджет не може собі дозволити, але платить. Для економіки це міна уповільненої дії.
  R12 написав:багато експортних компаній

зокрема аграрії навіть не збирають урожай, бо логістика з'їдає весь дохід.
  R12 написав:іт продовжує генерувати доходи

Не скажу за всю галузь, але в мене і в усіх знайомих чіткі тенденції:
1. Західні компанії ріжуть бюджети і відмовляються від нових проєктів.
2. Через проблеми з електроенергією в жовтні-листопаді були зриви дедлайнів і тепер українським розробникам довіряють суттєво менше.
3. ІТ-шники сидять на валізах і тільки чекають відкриття кордонів.

приклади є того, що врожай не збирають взагалі?
чи ви раптово побачили, що кукурудзу залишили в полі на зиму - так кожного року роблять :)

зараз ІТ-шники дійсно чекають відкриття кордонів.
але їх відкриють після закінчення війни - а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 08 січ, 2023 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:29

  Дюрі-бачі написав:
  R12 написав:Захід не зацікавлений щоб той на чиєму боці фактично весь капіталістичний західний світ програв чи скотився в тотальну бідність

але точно і незацікавлений в сильній незалежній країні з найсильнішою армією в Європі.

не пишіть цей рашистський брєд.

в наш час глобалізації розвинений світ давно зрозумів, що win-win співпраця найефективніша. а ось такі як Раша чи навіть Китай - щось в головах їх лідерів якісь конспірологічні теорії.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:40

  Shaman написав:не пишіть цей рашистський брєд.

в наш час глобалізації розвинений світ давно зрозумів, що win-win співпраця найефективніша. а ось такі як Раша чи навіть Китай - щось в головах їх лідерів якісь конспірологічні теорії.

Ніхто не буде із нас робити розвинену сильну державу як робили із Німеччини чи Японії. Дадуть трохи грошей на відбудову (я маю на увазі 10-20% від триллионных збитків, які завдала війна), а далі самі і в кращому випадку нас чекає рівень Сербії...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово;)

поживемо - побачимо. В мене зовсім інші прогнози, особливо враховуючи як влада давно хоче ІТшників подоїти податками...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:46

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово;)

поживемо - побачимо. В мене зовсім інші прогнози, особливо враховуючи як влада давно хоче ІТшників подоїти податками...

та-та-та - а за кордоном їх не доять, вони просто платять - хто 20%, хто 30% податків :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:чи ви раптово побачили, що кукурудзу залишили в полі на зиму - так кожного року роблять

https://www.agronom.com.ua/urozhaj-2022 ... ozhajnist/
Не зібрано 80% кукурудзи, 41% цукрових буряків, 28% сої,
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:49

  Дюрі-бачі написав:
  R12 написав:Захід не зацікавлений щоб той на чиєму боці фактично весь капіталістичний західний світ програв чи скотився в тотальну бідність
але точно і незацікавлений в сильній незалежній країні з найсильнішою армією в Європі.
Захід зацікавлений в розмірі ринку..
А ринок не буває без платоспроможного попиту
А платоспроможний попит - це багате населення..
А багате населення це не завжди сильна армія....

Всього три стрічки - і виявляється що Захід хоче того ж що і 99% тут присутніх - щоб вони були багаті.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:та-та-та - а за кордоном їх не доять, вони просто платять - хто 20%, хто 30% податків

колеги в Грузії 1% платять...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:чи ви раптово побачили, що кукурудзу залишили в полі на зиму - так кожного року роблять

https://www.agronom.com.ua/urozhaj-2022 ... ozhajnist/
Не зібрано 80% кукурудзи, 41% цукрових буряків, 28% сої,
Вчора їздив до батьків, величезні поля кукурудзи, на багато кілометрів, зібрали в цьому році. Мабуть, чекали сприятливої погоди.
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