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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10229102301023110232>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 80
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
9%
7
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
28%
22
41,50-42,00
13%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:54

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:не пишіть цей рашистський брєд.

в наш час глобалізації розвинений світ давно зрозумів, що win-win співпраця найефективніша. а ось такі як Раша чи навіть Китай - щось в головах їх лідерів якісь конспірологічні теорії.

Ніхто не буде із нас робити розвинену сильну державу як робили із Німеччини чи Японії. Дадуть трохи грошей на відбудову (я маю на увазі 10-20% від триллионных збитків, які завдала війна), а далі самі і в кращому випадку нас чекає рівень Сербії...

ось це головна помилка рашистів - їх ніхто не робив, просто країни жили за розумними правилами та змогли в стислі строки відновитися.

це не всі можуть, але я не бачу причин, чому Україна не зможе. у нас є всі необхідні умови - але вони не достатні, на жаль (пам'ятаєте з математики - необхідні ті достатні умови).

якби кістяк населення країни був схожий на моє коло спілкування - то взагалі не проблема ;) (як нескромно :oops: )

й збитки теперішні від війни набагато менші, ніж у Німеччини чи Японії після 2СВ.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:58

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  R12 написав:Захід не зацікавлений щоб той на чиєму боці фактично весь капіталістичний західний світ програв чи скотився в тотальну бідність
але точно і незацікавлений в сильній незалежній країні з найсильнішою армією в Європі.
Захід зацікавлений в розмірі ринку..
А ринок не буває без платоспроможного попиту
А платоспроможний попит - це багате населення..
А багате населення це не завжди сильна армія....

Всього три стрічки - і виявляється що Захід хоче того ж що і 99% тут присутніх - щоб вони були багаті.

1. Не зможе країна з 30 млн. населення забезпечити великий ринок.
2. Враховуючи нашого сусіда армія - головна стаття видатків бюджету найближчі десятиліття.
3. ИМХО дешева робоча сила (як Словаки, Румуни) для них більш важлива
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:00

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:чи ви раптово побачили, що кукурудзу залишили в полі на зиму - так кожного року роблять

https://www.agronom.com.ua/urozhaj-2022 ... ozhajnist/
Не зібрано 80% кукурудзи, 41% цукрових буряків, 28% сої,

по-перше, стаття за 1 листопада - так може в ці дати завжди такі показники? кукурудзу й весною молотять. а на 1 липня взагалі нічого не зібрано :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:05

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:та-та-та - а за кордоном їх не доять, вони просто платять - хто 20%, хто 30% податків

колеги в Грузії 1% платять...

джуни б поїхали до Грузії - але хто їх питає - вони поїдуть, туди, куди попливе "галера", до якої вони прикуті :D

а сеньйори - щось не віриться, там вже сім'я, діти.
та й не чув про Грузію - всі релокації, які знаю - до Європи
а там, згоден, не доять, там всі сумлінно платять ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:по-перше, стаття за 1 листопада - так може в ці дати завжди такі показники? кукурудзу й весною молотять. а на 1 липня взагалі нічого не зібрано

https://latifundist.com/urozhaj-online-2021
На початок листопада
В 2020 залишали 38% кукурудзи, 11 % сої
в 2021 залишали 43% кукурудзи, 6% сої
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:12

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:але точно і незацікавлений в сильній незалежній країні з найсильнішою армією в Європі.
Захід зацікавлений в розмірі ринку..
А ринок не буває без платоспроможного попиту
А платоспроможний попит - це багате населення..
А багате населення це не завжди сильна армія....

Всього три стрічки - і виявляється що Захід хоче того ж що і 99% тут присутніх - щоб вони були багаті.

1. Не зможе країна з 30 млн. населення забезпечити великий ринок.
2. Враховуючи нашого сусіда армія - головна стаття видатків бюджету найближчі десятиліття.
3. ИМХО дешева робоча сила (як Словаки, Румуни) для них більш важлива

1. країна з 40 млн населення може забезпечити ринок на 40 млн населення.

2. що буде після війни, давайте почекаємо. вирвати ікла та відбити охоту до реваншів, то не тільки наша мета, а й загалом розвиненого світу. та й логіка розпаду імперій нікуди не поділась - як раз бачимо початок конвульсій.
Південній Кореї божевільний сусід на півночі не завадив розвинутися - так, під захистом США, так ми й захист маємо :)

3. ви як раз суперечите:
- навіщо потрібна робоча сила? - щоб виробляти
- навіщо виробляти? - щоб продавати
- а щоб продавати потрібен платоспроможний попит - те що вам й кажуть ;)
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:якби кістяк населення країни був схожий на моє коло спілкування - то взагалі не проблема (як нескромно )

Такі у владі не протримаються довго, люди люблять популізм. Згадаємо хоча б реакцію на вимоги МВФ. ИМХО єдиний шанс - це зовнішнє управління років на 10, щоб перетерпіти болісні реформи, і вже тоді йти до світлого майбутнього.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:18

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:по-перше, стаття за 1 листопада - так може в ці дати завжди такі показники? кукурудзу й весною молотять. а на 1 липня взагалі нічого не зібрано

https://latifundist.com/urozhaj-online-2021
На початок листопада
В 2020 залишали 38% кукурудзи, 11 % сої
в 2021 залишали 43% кукурудзи, 6% сої

так, обмеження на експорт є. тому навіщо збирати й оплачувати зберігання - в полі постоїть. але це не значить, що її не зберуть.

повертаючись, до початку дискусії
зокрема аграрії навіть не збирають урожай, бо логістика з'їдає весь дохід

не збирають зараз, бо є проблеми з логістикою - але все одно зберуть
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:зараз ІТ-шники дійсно чекають відкриття кордонів. але їх відкриють після закінчення війни - а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово;)

Мені пташечки наспівали що кінець війни +3 роки - тільки тоді відкриття кордонів.
В Рашці до речі вже серйозно хочуть взятись за своїх ІТ (раніше вони були заброньовані від мобілізації), тепер хочуть зробити їм 1860 як в нас.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:20

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якби кістяк населення країни був схожий на моє коло спілкування - то взагалі не проблема (як нескромно )

Такі у владі не протримаються довго, люди люблять популізм. Згадаємо хоча б реакцію на вимоги МВФ. ИМХО єдиний шанс - це зовнішнє управління років на 10, щоб перетерпіти болісні реформи, і вже тоді йти до світлого майбутнього.

ось з цим згоден на 100%

особисто я не проти зовнішнього управління розвиненого світу на деякий час :D
Shaman
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