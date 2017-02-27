в наш час глобалізації розвинений світ давно зрозумів, що win-win співпраця найефективніша. а ось такі як Раша чи навіть Китай - щось в головах їх лідерів якісь конспірологічні теорії.
Ніхто не буде із нас робити розвинену сильну державу як робили із Німеччини чи Японії. Дадуть трохи грошей на відбудову (я маю на увазі 10-20% від триллионных збитків, які завдала війна), а далі самі і в кращому випадку нас чекає рівень Сербії...
ось це головна помилка рашистів - їх ніхто не робив, просто країни жили за розумними правилами та змогли в стислі строки відновитися.
це не всі можуть, але я не бачу причин, чому Україна не зможе. у нас є всі необхідні умови - але вони не достатні, на жаль (пам'ятаєте з математики - необхідні ті достатні умови).
якби кістяк населення країни був схожий на моє коло спілкування - то взагалі не проблема (як нескромно )
й збитки теперішні від війни набагато менші, ніж у Німеччини чи Японії після 2СВ.
R12 написав:Захід не зацікавлений щоб той на чиєму боці фактично весь капіталістичний західний світ програв чи скотився в тотальну бідність
але точно і незацікавлений в сильній незалежній країні з найсильнішою армією в Європі.
Захід зацікавлений в розмірі ринку.. А ринок не буває без платоспроможного попиту А платоспроможний попит - це багате населення.. А багате населення це не завжди сильна армія....
Всього три стрічки - і виявляється що Захід хоче того ж що і 99% тут присутніх - щоб вони були багаті.
1. Не зможе країна з 30 млн. населення забезпечити великий ринок. 2. Враховуючи нашого сусіда армія - головна стаття видатків бюджету найближчі десятиліття. 3. ИМХО дешева робоча сила (як Словаки, Румуни) для них більш важлива
Дюрі-бачі написав:але точно і незацікавлений в сильній незалежній країні з найсильнішою армією в Європі.
Захід зацікавлений в розмірі ринку.. А ринок не буває без платоспроможного попиту А платоспроможний попит - це багате населення.. А багате населення це не завжди сильна армія....
Всього три стрічки - і виявляється що Захід хоче того ж що і 99% тут присутніх - щоб вони були багаті.
1. Не зможе країна з 30 млн. населення забезпечити великий ринок. 2. Враховуючи нашого сусіда армія - головна стаття видатків бюджету найближчі десятиліття. 3. ИМХО дешева робоча сила (як Словаки, Румуни) для них більш важлива
1. країна з 40 млн населення може забезпечити ринок на 40 млн населення.
2. що буде після війни, давайте почекаємо. вирвати ікла та відбити охоту до реваншів, то не тільки наша мета, а й загалом розвиненого світу. та й логіка розпаду імперій нікуди не поділась - як раз бачимо початок конвульсій. Південній Кореї божевільний сусід на півночі не завадив розвинутися - так, під захистом США, так ми й захист маємо
3. ви як раз суперечите: - навіщо потрібна робоча сила? - щоб виробляти - навіщо виробляти? - щоб продавати - а щоб продавати потрібен платоспроможний попит - те що вам й кажуть
Shaman написав:якби кістяк населення країни був схожий на моє коло спілкування - то взагалі не проблема (як нескромно )
Такі у владі не протримаються довго, люди люблять популізм. Згадаємо хоча б реакцію на вимоги МВФ. ИМХО єдиний шанс - це зовнішнє управління років на 10, щоб перетерпіти болісні реформи, і вже тоді йти до світлого майбутнього.
Shaman написав:зараз ІТ-шники дійсно чекають відкриття кордонів. але їх відкриють після закінчення війни - а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово;)
Мені пташечки наспівали що кінець війни +3 роки - тільки тоді відкриття кордонів. В Рашці до речі вже серйозно хочуть взятись за своїх ІТ (раніше вони були заброньовані від мобілізації), тепер хочуть зробити їм 1860 як в нас.
Shaman написав:якби кістяк населення країни був схожий на моє коло спілкування - то взагалі не проблема (як нескромно )
Такі у владі не протримаються довго, люди люблять популізм. Згадаємо хоча б реакцію на вимоги МВФ. ИМХО єдиний шанс - це зовнішнє управління років на 10, щоб перетерпіти болісні реформи, і вже тоді йти до світлого майбутнього.
ось з цим згоден на 100%
особисто я не проти зовнішнього управління розвиненого світу на деякий час